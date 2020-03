VfL Bochum: Ausfall eines Schlüsselspielers droht

Thomas Reis hat bei der Zusammenstellung seines Kaders für den Spieltag eine klare Idee und Linie. Der Trainer des VfL Bochum nominiert nur Spieler, die zu 100 Prozent fit sind. Davon abweichen will er auch beim Spiel gegen den SV Darmstadt nicht. Deswegen machte ein Akteur im Training am Donnerstag etwas weniger.

Danny Blum ist für das kommende Spiel der Wackelkandidat. Sollte der schnelle Linksaußen ausfallen, wäre das eine erhebliche Schwächung für die Bochumer. Gegen Sandhausen erzielte Blum den ersten Dreierpack seiner Laufbahn, er war der beste Akteur auf dem Platz. Nachdem er im Trainingslager nicht voll durchgezogen hatte und dafür von Reis eine klare Ansage bekommen hatte, hatte er danach wieder so gespielt wie zu weiten Teilen der Hinrunde. Dribbel- und abschlussstark, torgefährlich und lauffreudig.

Blum hat weiterhin Wadenprobleme

Gegen Sandhausen powerte er sich so aus, dass er kurz vor dem Ende leicht angeschlagen herunter musste. „Da hatte er schon Wadenprobleme“, sagte Reis. Der Trainer hatte sich nach dem Sandhausen-Spiel die Frage anhören müssen, warum er den besten Spieler vom Platz genommen habe. „Die Wadenprobleme waren der Grund. Sonst hätte ich ihn natürlich drauf gelassen. Er hat ja angezeigt, dass er raus will oder muss.“ Die Wadenprobleme waren dann auch der Grund, warum Blum am Donnerstag etwas weniger machte. Am Mittwoch hatte er noch voll mittrainiert. Genau wie Simon Zoller.

Danny Blum war gegen den SV Sandhausen der beste Akteur auf dem Platz. Gegen Darmstadt droht er auszufallen. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing / firo Sportphoto

Der erfahrene Angreifer ist wieder eine Option. Allerdings hat Jordi Osei-Tutu seine Chance gegen Sandhausen genutzt. „Er hat ein ordentliches Spiel gemacht“, sagte Reis zur Leistung des jungen Engländers. „Durch das Endergebnis von 4:4 ist seine Leistung etwas untergegangen. Aber er hat sich wieder etwas freigeschwommen. Jetzt habe ich auch auf der Position auf dem rechten Flügel die Wahl.“

VfL bekommt zu einfache Gegentore

Im Mittelfeld hat Reis sie ohnehin. Daran ändert auch der Wechsel von Chung-Yong Lee nach Südkorea nichts. Zuletzt setzte Reis mit Robert Tesche, Vitaly Janelt und Anthony Losilla auf drei eher defensiv ausgerichtete Akteure. Tore erzielten die Bochumer dennoch genug. Gegen Dresden war Janelt sogar der Siegtorschütze. Weniger Gegentore aber bekamen die Bochumer trotz des defensiven Trios auch nicht.

Das aber passe zur Situation, sagte Reis. „Wir bekommen zu einfache Gegentore, waren auch gegen Sandhausen in einigen Situationen nicht clever genug. Die beiden Handelfmeter am Ende aber waren schon Slapstick.“ Das passiert nicht so oft in einem Spiel.

Der VfL spielt Abstiegsbingo

Der VfL Bochum scheint in dieser Spielzeit „Abstiegsbingo“ zu spielen. Kein Sieg trotz vier eigener Tore? Bingo! Zwei Handelfmeter verschuldet in nur fünf Minuten? Bingo! Wieder ein Spiel durch späte Gegentore nicht gewonnen? Bingo!

Dennoch werde sein Team gestärkt nach Darmstadt fahren. „Aus Fehlern lernt man. Okay, wir haben schon viele Fehler in dieser Saison gemacht. Wir müssen aber weiter an der Konzentrationsfähigkeit der Spieler arbeiten. Gegen Sandhausen waren wir bisweilen etwas zu naiv, der Gegner in einigen Situationen zu clever für uns. Aber wenn wir vier Gegentore bekommen und sechs schießen, um dann zu gewinnen, ist mir das auch egal.“