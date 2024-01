Szene aus dem Hinspiel: Der VfL Bochum kam am zweiten Spieltag in der Hinrunde im Ruhrstadion gegen Borussia Dortmund zu einem 1:1. Felix Passlack (l.) und Ramy Bensebaini standen seinerzeit in der Startelf. Das wird diesmal nicht so sein. Bensebaini ist beim Afrikacup, Passlack ist derzeit kein Startelfkandidat.