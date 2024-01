VfL-Talk: Dürfen Gäste-Fans keine Banner mehr aufhängen?

Bochum Wie geht der VfL Bochum zukünftig mit Gäste-Fans um und was geht gegen den BVB. Darüber sprechen wir im VfL-Talk.

So eine lange Unterbrechung eines Bundesligaspiels hat es bisher nicht gegeben. Das Spiel des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart brachte nicht nur einen durchaus überraschenden 1:0-Sieg der Bochumer gegen den Tabellendritten. Es brachte auch eine Unterbrechung, bei der es am Ende fast mehr Fragen als Antworten gab. „Gästefans werden aber auch weiterhin ihre Banner im Ruhrstadion aufhängen dürfen“, sagt dazu WAZ-VfL-Reporter Markus Rensinghoff in der neuen Folge des Stadtwerke-Bochum-VfL-Talks „Anne Castroper“.

Sie dürfen dann aber eben eine bestimmte Länge nicht überschreiten und die Fluchttore müssen sich problemlos öffnen lassen. Denn das war das Problem beim Spiel des VfL gegen den VfB Stuttgart. Die Fluchttore ließen sich nicht mehr öffnen, die Sicherheit der Fans in einem Katastrophenfall war nicht mehr gewährleistet.

Das Heimspiel gegen Augsburg wird bereits Änderungen bringen

Dass das Spiel dann dennoch weiterging, lag daran, dass es für diesen Fall an diesem Tag eine Kompromisslösung gab. „Der VfL Bochum arbeitet bereits daran“, sagte Markus Rensinghoff, „dass es demnächst nicht mehr zu solchen Problemen kommt. Bereits beim nächsten Heimspiel gegen den FC Augsburg wird es eine andere Herangehensweise an die Banner-Problematik geben.“

Thema im VfL-Talk ist natürlich auch, wie sich Tim Oermann und Noah Loosli gegen Stuttgart präsentierten. „Vor dem Spiel gab es einige Skeptiker“, sagte Rensinghoff, „die dem VfL nur wenig Chancen einräumten, weil gleich mehrere Stammkräfte fehlten. Oermann und Loosli haben ihre Sache aber gut gemacht.“

VfL Bochum will weiterhin ein beweglichen Stürmer verpflichten

Ein weiteres Thema, das die Experten beschäftigt, sind die möglichen Zugänge des VfL. „Was ist mit dem Angreifer, der noch kommen soll?“, fragte Annelena Fedtke. Der VfL hatte klar kommuniziert, dass er noch einen sogenannten „Mobile Stricker“, einen beweglichen Stürmer sucht.

Sicher scheint dagegen zu sein, dass mit Andreas Luthe ein alter Bekannter zum VfL Bochum zurückkehrt. Der erfahrene Torwart soll offenbar die Lücke füllen, die durch den langfristigen Ausfall von Michael Esser entstanden ist.

In der neuen Folge „Anne Castroper – der Stadtwerke VfL-Talk von WAZ und Radio Bochum“ diskutieren WAZ-Reporter Markus Rensinghoff und BVB-Experte Sebastian Weßling zusammen mit Moderatorin Annalena Fedtke natürlich auch über das nächste Spiel. Der VfL Bochum spielt bei Borussia Dortmund. „Der VfL Bochum hat da eine Chance“, sagt Sebastian Weßling. „Dortmund hat zwar die ersten beiden Spiele des Jahres gewonnen, hat dabei aber besonders gegen Darmstadt viel Mühe gehabt. Komplett überzeugt hat Dortmund nicht.“

