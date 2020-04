VfL-Trainer Siebers freut sich bei DFB-Lehrgang auf Klose

Bochum. David Siebers, U17-Trainer des VfL Bochum, wurde an der Hennes-Weisweiler-Akademie aufgenommen. Er erzählt im Interview, was ihn erwartet.

David Siebers hat den nächsten Schritt geschafft. Der Trainer der U17 des VfL Bochum und Sportlicher Leiter der Altersklassen U13-U16 wurde beim DFB-Fußballlehrer-Lehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie aufgenommen. Soweit es die Corona-Pandemie zulässt, wird der 32-Jährige ab Juni unter anderem mit Farat Toku, dem ehemaligen Trainer der SG Wattenscheid 09, für die höchste Lizenzstufe im deutschen Trainerwesen pauken. Wer noch in seinem Lehrgang ist, ob die Ausbildung seine Aufgaben beim VfL beeinflusst und was er nun für die Zukunft plant, verrät Siebers im Drei-Fragen-Interview.

Was bedeutet die Aufnahme beim DFB-Trainerlehrgang für Sie?

In erster Linie natürlich, dass ich mich freue. Die Aufnahme an der Hennes-Weisweiler-Akademie war und ist eines der großen Ziele, die ich für mich und mein Leben ausgemacht habe. Die Nachricht über die Zusage erfüllt mich gleichermaßen mit Stolz und Vorfreude. Der Kurs ist schon recht prominent besetzt, unter anderem mit Miroslav Klose, Kim Kullig, Hanno Balitsch oder „Zecke“ Neuendorf. Da sind schon viele bekannte Gesichter dabei. Ich freue mich darauf, von deren Erfahrungen profitieren zu dürfen, sie kennen zu lernen und mich mit ihnen auszutauschen.







Miro Klose ist zusammen mit David Siebers im Fußballlehrer-Lehrgang des DFB. Foto: firo/Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto

Wie beeinflusst die Aus- beziehungsweise Fortbildung Ihre Aufgaben beim VfL?

Vermutlich nicht sonderlich. Es wird nur wenige Tage geben, an denen ich nicht beim VfL vor Ort bin. Und da wir sowieso ein sehr gut funktionierendes Trainerteam haben, innerhalb dessen wir Hand in Hand arbeiten, mache ich mir keine Sorgen. Julian Koch und Niklas Mieberg werden die Aufgaben so erstklassig angehen, dass kein prozentualer Verlust im Trainingsalltag auftauchen wird. Und bei den Spielen werde ich eh vor Ort sein.





Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Ich erhoffe mir natürlich, durch den Lehrgang als Trainer besser zu werden und mich persönlich weiter zu entwickeln. Ansonsten fühle ich mich als Trainer der älteren Jahrgänge, die vor dem Wechsel zu den Senioren stehen, ziemlich wohl. Das schließt aber nicht automatisch aus, dass ich mir durchaus vorstellen kann, auch bei den Senioren in unterschiedlichen Positionen zu arbeiten.