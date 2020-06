VfL-Trainer Thomas Reis gibt weiter den Mahner und Warner

Bochum. Sein Team dürfe sich nicht zurücklehnen, es habe noch nichts erreicht. Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, will den Spannungsabfall verhindern.

Die 36 Punkte, die sein Team bislang erreicht hat, stellen Thomas Reis nur bedingt zufrieden. Der Trainer des VfL Bochum weiß, dass einige Punkte mehr möglich gewesen wären. Er weiß vor allen Dingen aber auch, dass diese 36 Punkte zum Klassenerhalt reichen können – aber keineswegs müssen. Deswegen gibt er weiter den Mahner und Warner.

Mit einem Sieg gegen St. Pauli käme sein Team auf 39 Punkte. Die würden wohl in jedem Fall zum Klassenerhalt reichen. Noch aber sind sie nicht verbucht. „Wir müssen die Spannung weiter hoch halten“, sagt Reis deshalb. „Ich möchte nicht, dass sich ein Spieler zurücklehnt. Wir machen es ordentlich zurzeit, aber es ist die 2. Liga, da können Spiele immer kippen. Wir müssen die Gier haben, die Saison versöhnlich zu Ende zu bringen. Wir müssen weiter fleißig sein.“ Im Spiel und im Training.

Ganvoula trainiert wie geplant mit

Beim Training fehlte zu Beginn der Woche Silvere Ganvoula. Er hatte im Spiel gegen Nürnberg einen Schlag auf das Knie bekommen. Am Mittwoch trainierte er laut Reis „wieder normal mit. Alle Spieler, die in Nürnberg dabei waren, waren im Training. Dazu Cristian Gamboa, dessen Sperre abgelaufen ist. 21 Feldspieler haben trainiert.“

Gamboa wird gegen St. Pauli dann wohl ins Team zurückkehren. Auch wenn sein Ersatz Stefano Celozzi es gegen Nürnberg gut machte. Mit seiner defensiven Leistung war Trainer Reis komplett zufrieden. Die defensive Leistung stimmt bei den Bochumern nach dem Re-Start ohnehin. Zumindest, wenn die Anzahl der Gegentore zugrunde gelegt werden. Ein Gegentor musste Torwart Manuel Riemann seit Wiederaufnahme der Spiele erst hinnehmen.

Offensiv geht noch mehr

Defensiv steht das Reis-Team gut. Offensiv wäre allerdings sogar noch etwas mehr drin gewesen. Wobei sich im Angriff bemerkbar macht, dass wichtige Spieler fehlen.

Simon Zoller fällt für den Rest der Saison, Danny Blum fällt weiterhin aus. Seine Verletzung bekomme man nicht so schnell in den Griff, sagt Reis. „Wir gucken weiter, er wird noch einmal untersucht.“ Auch Sebastian Maier fällt weiterhin aus. Er hat einen Faserriss. Reis geht aber davon aus, dass Maier in dieser Saison noch spielt.

Viele Spiele stehen allerdings nicht mehr an. Mit dem Spiel gegen St. Pauli sind es noch fünf.