Vor Mainz-Spiel: Warum die Fans des VfL Bochum mit den Profis sprachen

Mit Marc Lettau war diesmal der Sportdirektor des VfL Bochum Gast in der neuen Folge von Anne Castroper. Im Gespräch mit Moderatorin Annalena Fedtke und WAZ-Reporter Markus Rensinghoff ging es zunächst noch einmal um die Niederlage des VfL in Freiburg und die nicht gegebene Rote Karte gegen Vincenzo Grifo. Darüber hinaus erklärt er, wie sein Weg vom TuS Bodenteich über dem FC Schalke 04 und Union Berlin zum VfL war, wie zufrieden er als Kaderplaner mit den Zugängen ist und ob weitere Zugänge im Winter geplant sind.

Bochum. Der VfL Bochum hat einen Sieg im Kellerduell gegen Mainz 05 verpasst. Die Anhänger des VfL stimmten ihre Mannschaft vor der Partie besonders ein.

Gut 40 Minuten vor dem Abendspiel in der Fußball-Bundesliga am neunten Spieltag: Die Spieler des VfL Bochum betreten den Rasen, um das Aufwärmprogramm vor der Partie gegen Mainz 05 zu bestreiten. Doch der erste Gang geht vor die heimische Ostkurve, wo die Fans gerade noch ihre Banner aufhängen.

+++ VfL Bochum gegen Mainz 05: Schock in letzter Minute +++

Philipp Hofmann ging vorweg, die Mannschaft wahrte ein bisschen Sicherheitsabstand. Doch alle Akteure im Spieltagskader hörten aufmerksam zu. Ein Vorsänger der Ultras Bochum richtete eine Ansprache an die Spieler vor diesem so wichtigen Spiel und schwor die Mannschaft ein.

Ostkurve schwört Mannschaft des VfL Bochum ein

Die Tabellensituation war vor dem Eröffnungsspiel des neunten Bundesliga-Spieltags angespannt für den VfL Bochum. Entsprechend emotional müssen die Worte, die der Vorsänger der Bochumer Ultras an die Spieler richtete, gewesen sein. Die Fans in der Ostkurve klatschten laut Beifall, die Spieler bedankten sich ebenfalls mit Applaus, bevor sie sich ihrem Aufwärmprogramm widmeten. Die Ultras Bochum hatten am Stadioncenter ein Banner aufgehangen und die anderen Fans dazu aufgefordert, bereits um 20 Uhr im Block zu sein.

Mangelnden Einsatz konnten man den Profis des VfL Bochum anschließend nicht vorwerfen. Der VfL kämpfte, machte über weite Strecken ein ordentliches Spiel, musste aber in allerletzter Sekunde den 2:2-Ausgleich der Mainzer schlucken. Eine bittere Pille für die Bochumer, die somit nach wie vor auf den ersten Saisonsieg warten.

