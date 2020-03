Warum drei Profis so wertvoll für den VfL Bochum sind

Der VfL Bochum hat in Darmstadt zum erst dritten Mal in dieser Saison kein Gegentor kassiert. Nach dem Frust-4:4 gegen Sandhausen war der Punkt beim zweitbesten Rückrunden-Team ein Gewinn im zähen Abstiegskampf, der wohl bis zum Schluss keine Schönspielerei zulassen wird. Es ist eng, ja: Es wird sogar immer enger, weil Wiesbaden und Dresden teils spektakulär gewonnen haben. Mit Osnabrück und Sandhausen indes sind zwei Teams in den Abstiegskampf verstrickt, die man nach der Hinrunde noch nicht auf dem Zettel haben musste.

Lampropoulos steht für die Gegenwart - Leitsch und Bella-Kotchap für die Zukunft

Vasileios Lampropoulos hat nun erstmals für den VfL gespielt. Der Innenverteidiger, der ausgeliehen wurde, um den Klassenerhalt zu sichern, steht für die Gegenwart. Für die Zukunft stehen Maxim Leitsch, 21, der jetzt schon Stammspieler ist, und Armel Bella-Kotchap, 18. Zwei Talente, die beim VfL groß wurden. Beide haben einen langfristigen Vertrag, Leitsch bis 2022, Bella-Kotchap bis 2024. Und bei aller berechtigten Kritik an der Zusammenstellung des Kaders für diese Saison hat Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz bei ihnen und bei Silvere Ganvoula (Vertrag bis 2023) alles richtig gemacht.

Wie eine Lebensversicherung

Transferspekulationen werden ihre Karrieren begleiten. Im Erfolgsfall werden sie irgendwann bei einem stärkeren Klub spielen. Bochum kassiert dann eine hohe Ablösesumme. Stand jetzt sind die drei Profis wie eine Lebensversicherung für den Verein. Vorausgesetzt, der Klassenerhalt gelingt. Und nur darum geht es auch in den nächsten neun Partien.