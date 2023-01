Warum Philipp Hofmann beim VfL Bochum jetzt funktioniert

Bochum. Der VfL Bochum gewinnt das Bundesliga-Kellerduell gegen Hertha BSC mit 3:1 (2:0). Stürmer Philipp Hofmann glänzt mit einem Doppelpack.

Drei Mal in Folge hat Philipp Hofmann zweistellig getroffen in einer Saison. Aber in der 2. Liga, für den Karlsruher SC. Mit seinem ersten Doppelpack in der Bundesliga beim verdienten 3:1-Heimsieg des VfL Bochum gegen Hertha BSC ist der Arnsberger auf gutem Weg, auch in der ersten Klasse die magische Stürmer-Marke zu knacken. Sechs Saisontore hat er nun auf seinem Konto nach 16 Spielen.