WAZ-Live-Talk mit Sebastian Polter vor BVB gegen VfL Bochum

Essen. Samstag steigt das Revierderby zwischen dem BVB und dem VfL Bochum. VfL-Stürmer Sebastian Polter wird am Mittwoch im WAZ-Live-Talk zu Gast sein.

Den ersten Matchball hat der VfL Bochum am vergangenen Sonntag verpasst. Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg müssen sich Fans und Verantwortliche noch gedulden, bis der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga auch rechnerisch in trockenen Tüchern ist. Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell der VfB Stuttgart einnimmt. Bei nur noch drei verbleibenden Spielen sollte das für die Bochumer reichen.

WAZ-Live-Talk mit Sebastian Polter vom VfL Bochum

Das Revierderby am kommenden Samstag (15:30 Uhr, Sky) bei Borussia Dortmund wäre für den VfL Bochum ein würdiger Rahmen, um den Verbleib in der Bundesliga feiern zu dürfen. Sollte der VfL beim BVB überraschend gewinnen oder die Stuttgarter ihr Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht gewinnen, wäre alles unter Dach und Fach. Wie man Nadelstiche gegen den großen BVB setzt, kann vor allem Sebastian Polter (31) beurteilen. Im Hinspiel traf der Stürmer des VfL Bochum beim 1:1 gegen den BVB. An diesem Mittwoch ist Polter ab 13 Uhr in unserem Live-Talk-Format WAZ Live "anne Castroper" zu Gast.

Der erfahrene Angreifer, der in dieser Saison schon achtmal für den VfL in der Bundesliga getroffen hat, wird mit Moderator Christopher Kremer und unserem VfL-Reporter Ralf Ritter über das Kracher-Spiel am Samstag beim BVB, aber auch über die bisher für ihn und den Verein so erfolgreiche Saison sprechen.

Wie gewohnt haben unsere Leserinnen und Leser die Möglichkeit, Sebastian Polter Fragen zu stellen. Diese können Sie uns gerne schriftlich mit dem Betreff "Polter" an wir@funkemedien.de zukommen lassen. Wir werden versuchen, möglichst alle Leserfragen an den VfL-Stürmer zu stellen.

Den Talk können Sie am Mittwoch ab 13 Uhr in diesem Artikel, unter www.waz.de/polter oder via Facebook auf den Kanälen der WAZ und Funke Sport verfolgen.

