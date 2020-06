Zeit des Abschieds naht bei der U17 des VfL Bochum

Rund zwei Monate lang hatten die B-Junioren des VfL Bochum nur über das Internet Kontakt miteinander. Ab Samstag ändert sich das wieder: Die U17 des VfL steigt in Kleingruppen ins Mannschafts-Training ein. „Wir freuen uns schon. Allerdings muss ich sagen, dass die Jungs auch in der Corona-Pause das Training gnadenlos durchgezogen haben“, sagt Trainer David Siebers.

In der erzwungenen Corona-Pause hat sich das Trainerteam der U17 einiges einfallen lassen. Neben Lauf- und Athletikplänen für das Heimtraining gab es regelmäßige Videokonferenzen. Dabei mussten die Spieler so genannte „Challenges“ absolvieren, also kleine Wettbewerbe, nach denen die Verlierer vor der Webcam zum Beispiel ein kleines Liedchen trällern mussten.

Acht Unentschieden in der vergangenen Saison – alle endeten 1:1

Gegen Düsseldorf absolvierte die U17 mit Erk Peters (blaues Trikot) ihr letztes Saisonspiel - am 8 März Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

„Das hat der ganzen Gruppe viel Spaß bereitet. Und es ist beeindruckend, wie fokussiert die Jungs trotz der Umstände waren. Da habe ich höchste Hochachtung vor“, sagt Siebers. „Das ist ein bisschen sinnbildlich für die Saison. Die Jungs haben immer Willensstärke und Charakter bewiesen.“

Die U17, die sich eher als Team statt durch Einzelspieler ausgezeichnet hat, beendet die abgebrochene Spielzeit auf Platz sechs. In Erinnerung bleiben die vielen Unentschieden, acht waren es an der Zahl, alle endeten 1:1. „Viele dieser Remis hätten wir gewinnen können, offensiv haben wir uns aber manchmal schwer getan Tore zu schießen. Trotzdem bleibt für mich ein positiver Eindruck. Wir haben wenig Spiele verloren und wenig Gegentore kassiert. Die Jungs waren in der Rückrunde auf einem guten Weg. Sie haben sich insgesamt gut entwickelt“, sagt Siebers. „Ich bin stolz auf diese Truppe und möchte mich bei allen bedanken.“

Vernünftig verabschieden

Denn obwohl das Training nun wieder aufgenommen wird, ist es auch die Zeit des Abschieds. Der U17 steht wieder ein großer Umbruch bevor, nur knapp die Hälfte der Spieler wird bleiben. Bis Mitte Juni wird in den alten Teams trainiert, dann werden die Mannschaften perspektivisch umgestellt. „Viele Dinge sind schon fixiert, wir arbeiten da gewissenhaft. Aber noch steht der Kader nicht ganz“, sagt Siebers: „Wichtig ist jetzt, dass wir uns mit dem alten Team nach so langer Zeit nochmal wiedersehen und vernünftig verabschieden können.“