Vidal will nach schwerer Verletzung: „Stärker aufstehen“

Santiago de Chile Der frühere Münchner und Leverkusener Bundesliga-Profi Arturo Vidal verletzt sich bei der Nationalmannschaft schwer am Knie. Noch aus dem Krankenbett macht er eine Ansage zu seiner Zukunft.

Der frühere Bundesliga-Profi Arturo Vidal hat nach seiner schweren Knieverletzung ein zeitnahes Karriereende ausgeschlossen.

„Ich möchte euch sagen, dass ich stärker als je zuvor aufstehen werde“, schrieb der 36 Jahre alte ehemalige Münchner und Leverkusener auf Instagram. Vidal hatte sich zuvor beim 0:0 der chilenischen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Kolumbien eine „akute traumatische Meniskusverletzung mit Gelenkblockade“ zugezogen, wie der Verband mitteilte.

Die Mittelfeldspieler musste in der Partie in der 73. Minute ausgewechselt und mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Er wurde anschließend operiert. „Ich bin schon 1.000 Mal aufgestanden und heute wird es keine Ausnahme geben“, schrieb Vidal, der von 2007 bis 2011 in Leverkusen und von 2015 bis 2018 beim FC Bayern gespielt hatte. Aktuell steht er beim brasilianischen Verein Athletico Paranaense unter Vertrag. „Ich werde eher früher als später dort sein, wo es mir am besten gefällt, nämlich auf dem Fußballplatz“, schrieb Vidal.