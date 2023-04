Viktoria Köln trauert: Mäzen Franz-Josef Wernze gestorben

Franz-Josef Wernze hat Viktoria Köln in den Profifußball geführt.

Köln. Franz-Josef Wernze hat den Drittligisten Viktoria Köln über viele Jahre finanziell unterstützt. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.

Franz-Josef Wernze, langjähriger Mäzen des Fußball-Drittligisten FC Viktoria Köln, ist im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit verstorben. "Tief bestürzt und fassungslos haben wir am frühen Freitagmorgen vom Tod unseres langjährigen Förderers Franz-Josef Wernze erfahren, der uns nach schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren verlassen hat", heißt es in der Mitteilung des FC Viktoria Köln am Freitag. "Franz-Josef Wernze und sein Werk werden für immer Teil der Geschichte des FC Viktoria Köln 1904 sein."

Wernze gründete Viktoria Köln 2010

Wernze war nicht nur Klub-Boss, sondern mit seinem Steuerberatungs-Unternehmen ETL langjähriger und großzügiger Förderer. 2010 hatte er Viktoria Köln als Nachfolgeverein des insolventen SCB Viktoria Köln gegründet und tatkräftig auf dem Weg in den Profifußball unterstützt. Der Aufstieg in die 3. Liga gelang nach mehreren gescheiterten Anläufen schließlich 2019. Dort ist der FC Viktoria Köln seitdem Dauergast. Aktuell belegt das Team unter der Leitung von Trainer Olaf Janßen den achten Platz.

In dieser Saison folgte mit dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den FC Bayern (0:5) zudem ein weiterer Höhepunkt. 50.000 Zuschauer waren hierzu ins ausverkaufte Rhein-Energie-Stadion gekommen. Mit dabei war auch Wernze, der sich aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme eigentlich bereits zurückgezogen hatte.

Die restliche Stellungnahme des FC Viktoria Köln im Wortlaut:

"Franz-Josef Wernze und sein Werk werden für immer Teil der Geschichte des FC Viktoria Köln 1904 sein. Franz-Josef-Wernze war ein Macher, aber vor allen Dingen war er ein herausragender Mensch, der stets den Blick über den reinen Profifußball hinaus für das Große Ganze hatte. Dass wir als Verein da stehen, wo wir stehen, verdanken wir nur ihm. Dieses Werk wollen wir in seinem Sinne pflegen und weiter daran schaffen.

Doch ehe wir dies wieder mit voller Kraft tun können, trauern wir.

Ruhe in Frieden, Franz-Josef Wernze"

