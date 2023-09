Fussball Volles Fußball-Paket: So viel kosten die Streamingdienste Sky, DAZN, Magenta und Co. zusammen

Essen. Erste bis dritte Liga, Pokal, Champions-League, Europa-League - um alle Revierklubs verfolgen zu können, bedarf es einiger Abos. Eine Übersicht.

Ein Abo und gut ist's? So einfach ist es nicht mehr. Wer die Partien seiner Lieblings-Fußballer an jedem Spieltag live im TV verfolgen will, der braucht ein buntes Paket an verschiedenen Verträgen. Ein Überblick, welche Abos benötigt werden, um alle Partien von Borussia Dortmund, dem FC Schalke 04, dem VfL Bochum, Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg verfolgen zu können -- und was diese zusammen pro Monat kosten.

1. Bundesliga

Die Freitags- und Sonntagsspiele werden in der Regel von DAZN übertragen. Das Paket, welches auch die Champions League beinhaltet, liegt bei 29,99 Euro.

Für die Samstagsspiele hat sich weiterhin Sky die Rechte gesichert. Ohne Angebote liegt der Preis für das Paket bei 30,50 Euro zuzüglich einer einmaligen Anmeldegebühr von 29 Euro.

Champions League

Die Auslosung für die anstehende Champions-League-Saison ist gerade erst erfolgt, besonders der BVB bekommt es in der Gruppe mit drei harten Gegnern zu tun. Die Königsklasse wird im Paket mit der 1. Bundesliga von DAZN angeboten (siehe oben).

Europa League

Die Dortmunder hoffen auf den maximalen Erfolg in der Champions League, aber auch ein Ausflug in die Uefa Europa League ist möglich. Pro Spieltag wird eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL übertragen. Die restlichen Partien gibt es bei RTL+ zu sehen. Nach einem kostenfreien Start-Monat werden 6,99 Euro pro Monat fällig.

2. Bundesliga

Gute Nachrichten, für Fans der 2. Bundesliga. Diese wird im Paket gemeinsam mit den Samstagsspielen der 1. Bundesliga auf Sky angeboten -- hier reicht ein Abo.

Spiele der 3. Liga mit Rot-Weiss Essen werden bei Magenta Sport übertragen. Foto: Getty

3. Liga

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich die Übertragungsrechte von insgesamt 68 Drittliga-Partien pro Saison gesichert. So werden zwei Duelle pro Spieltag bei ARD und Co. gezeigt. Der Rest ist über Magenta Sport abrufbar. Der Streamingdienst bietet Verträge für 12,95 Euro.

DFB-Pokal

Alle Partien von der ersten Runde bis zum Finale überträgt Sky. Im Bundesliga-Paket sind auch die Pokalspiele enthalten. Immerhin 15 Partien werden allerdings live und kostenlos bei ARD oder ZDF gezeigt, so wurde etwa der 3:1-Sieg des FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig im ZDF übertragen. In der zweiten Runde sind es die Partien Preußen Münster - FC Bayern München (26. September, 20.45 Uhr / ZDF), Wehen Wiesbaden - RB Leipzig (27. September, 20.45 Uhr / ARD).

Will man alle Partien in den ersten drei Ligen, Champions- und Europa-League und im Pokal verfolgen, müsste man insgesamt pro Monat (inkl. der einmaligen Anmeldegebühr) 109,43 Euro in Streamingdienste investieren.

