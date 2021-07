Vor Schalke-Spiel: Peinliche Trikot-Panne beim HSV

Schon in der vergangenen Saison trug der HSV "orthomol" auf der Trikotbrust (hier Tim Leibold).

Hamburg. Am Freitag startet die 2. Bundesliga in die neue Saison: Zumindest was die Trikots angeht, scheint der HSV dafür noch nicht bereit.

Wenige Tage vor dem Start in die neue Spielzeit der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der Hamburger SV und dessen Ausrüster Adidas wohl eine peinliche Trikot-Panne geleistet. Wie die Bild berichtet, wurden die blau-schwarzen Auswärtstrikots mit dem falschen Sponsorenflock geliefert.

Anstelle des Unternehmens Orthomol, die seit der abgelaufenen Saison auf der Trikotbrust der Hamburger werben, sollen die neuen Jerseys noch mit dem Schriftzug der Fluglinie „Fly Emirates“ geliefert worden sein.

HSV startet am Freitag auf Schalke in die Saison

Aus vertraglichen Gründen wird der HSV wohl nicht mit den jüngst gelieferten Auswärtstrikots auflaufen können, es bleibt den Hamburgern vorerst nur der Griff zum weißen Heimtrikot, auf dem der aktuelle Sponsor richtig gedruckt wurde.

Zumindest in den ersten beiden Auswärtsspielen der neuen Saison sollte dem HSV allerdings auch das weiße Heimtrikot genügen, denn die ersten beiden Auswärtsspiele bestreitet das Team von Trainer Tim Walter bei den in blau spielenden Schalke 04 (23.07., 20.30 Uhr/Sky und Sat1) und beim FC St. Pauli (13.08., 18.30 Uhr), der seine Heimspiele traditionell in braun bestreitet.

Danach sollen dem Bild-Bericht zufolge auch die korrekten Auswärtstrikots geliefert worden sein. Erstmals getragen werden könnten sie somit am 5. Spieltag beim 1. FC Heidenheim (28.08., 13.30 Uhr). (fs)

