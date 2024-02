Vor Topspiel: Real Madrid nutzt Girona-Patzer nicht

Madrid Lange führt Überraschungsteam FC Girona die spanische Liga an. Nun schwächelt der Außenseiter - aber auch Favorit Real Madrid patzt. Kommende Woche könnte im Titelrennen eine Vorentscheidung fallen.

Rekordmeister Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft den Ausrutscher von Überraschungsteam FC Girona nicht nutzen können. Die Mannschaft um Ex-Weltmeister Toni Kroos gab im Madrider Stadtduell beim 1:1 (1:0) gegen Atlético den Sieg spät noch aus der Hand.

Die Königlichen führen die Tabelle mit zwei Zählern Vorsprung auf Girona weiter an, verpassten es aber, ihren Vorsprung auszubauen. Der Außenseiter hatte am Samstag 0:0 gegen Real Sociedad San Sebastian gespielt.

Kommende Woche steht das direkte Duell der beiden Titel-Favoriten in Madrid an. Der Tabellendritte FC Barcelona hat nach 23 Partien acht Punkte Rückstand auf Real, Atlético liegt auf Rang vier weiter zehn Zähler zurück. Real hat in der Liga seit dem Hinspiel gegen Atlético im September nicht mehr verloren, leistete sich nun aber eine schwächere Partie und wurde spät bestraft. Stürmer Brahim Diaz brachte die Gastgeber zwar zunächst in Führung (20. Minute), Marcos Llorente gelang aber der späte Ausgleich (90.+3).

Trainer Carlo Ancelotti bot Kroos im Mittelfeld der Königlichen über 90 Minuten auf. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger fehlte dem kommenden Champions-League-Gegner von RB Leipzig mit einer Muskelverletzung.