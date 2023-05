Vorstandssprecher Hellmann bleibt bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt/Main Die Zukunft von Vorstandssprecher Axel Hellmann bei Eintracht Frankfurt war lange offen. Der 51-Jährige wurde bei der DFL und beim FC Bayern gehandelt. Nun hat er eine Entscheidung getroffen.

Vorstandssprecher Axel Hellmann hat die Spekulationen um seine Zukunft beendet und bleibt bei Eintracht Frankfurt. Der 51-Jährige wird seine Tätigkeit beim Fußball-Bundesligisten fortsetzen, wie der Club mitteilte. Dies habe Hellmann dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer mitgeteilt.

Hellmanns Vertrag beim Europa-League-Sieger läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Der Jurist war auch als neuer Chef bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Gespräch. Zusammen mit dem Freiburger Oliver Leki ist er noch bis Ende Juni interimsmäßig gleichberechtigter DFL-Geschäftsführer.

Vorstandssprecher Axel Hellmann bleibt bei Eintracht Frankfurt 🦅



Der 51-jährige Jurist informierte am heutigen Dienstagmorgen den Aufsichtsratsvorsitzenden

Philip Holzer darüber, sein Vertragsverhältnis wie geplant fortzusetzen. Wichtiges Zeichen! 🥰#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 2, 2023

„Für mich ist ausschlaggebend, dass wir weiterhin viel bewegen können bei Eintracht Frankfurt“, sagte Hellmann. „Aufgrund meiner Position als Sprecher des Vorstands war es notwendig und wichtig in den letzten Wochen sicherzustellen, dass die Entwicklung des Clubs weiterhin auf allen Ebenen kraftvoll vorangetrieben werden kann.“ Wegen eines Streits mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Holzer hatte Hellmann lange gezögert, sich für den Traditionsclub zu entscheiden. Zuletzt war Hellmann auch als Kandidat für die mögliche Nachfolge von Vorstandschef Oliver Kahn beim FC Bayern gehandelt worden.

„Der Verbleib von Axel Hellmann ist ein wichtiges Zeichen für den gesamten Club, hinsichtlich der neuen Saison aber auch im Endspurt der laufenden Runde“, sagte Holzer. „Es ist nachvollziehbar, dass er in den vergangenen Wochen über seine Zukunft nachgedacht hat.“ In den offenen und guten Gesprächen in den vergangenen Wochen habe man festgestellt, „dass unterschiedliche Auffassungen ausgeräumt werden konnten und es eine gute Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit gibt“.