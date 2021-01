Warum einige Sportler im Alter noch Großes leisten können

Essen Der Japaner Miura wird bald 54 und spielt in der ersten Liga Fußball. Wie ist das möglich? Der Kölner Sportmediziner Froböse erklärt die Gründe.

Was haben André Schürrle, Benedikt Höwedes, Sandro Wagner und Mario Gomez gemeinsam? Als die früheren Nationalspieler zur Welt kamen, war der Japaner Kazuyoshi Miura ein Fußball-Profi. Und als sie ihre Karrieren im vergangenen Jahr beendeten, war er immer noch einer. In dieser Woche unterzeichnete der bald 54-Jährige den nächsten Vertrag beim japanischen Erstliga-Klub FC Yokohama. „King Kazu“ hängt noch eine Saison dran.

Seine Leidenschaft würde nur „noch mehr zunehmen“, sagte Miura vor seinem 36. Profijahr. Er hat in Brasilien gespielt, in Italien, in Kroatien. Es fiel die Mauer, die D-Mark, die Weltwirtschaft. Kriege wurden angezettelt und geschlichtet, Präsidenten kamen und gingen. Und Miura? Spielte Fußball. 1996 wurde er sogar für die Wahl des Weltfußballers nominiert; ein späterer Weltstar, den einmal jeder fußballbegeisterte Junge kennen würde, spielte da noch in der argentinischen Provinz. Aber wozu Vergleiche? Miura ist ein Phänomen.

Auch mit 48 Jahren noch nicht satt: Skispringer Noriaki Kasai aus Japan. Foto: Getty

Aber nicht einzigartig. Japan ist bekannt für seine Hundertjährigen. Ist es die Luft? Das Wasser? Noch immer hält Yuichiro Miura den Rekord für den ältesten Mount-Everest-Bezwinger – mit 80 Jahren und 223 Tagen. Bekannter ist allerdings sein Landsmann, Skispringer Noriaki Kasai. In diesem Jahr wurde der 48-Jährige nicht für den Weltcup nominiert. Dass er 2022 an seinen neunten Olympischen Spielen teilnehmen will, hat er längst bekräftigt.

Jünger, kräftiger, spielintelligenter. Die Suche nach dem nie dagewesenen ist die Essenz des Sports. Am anderen Ende der Karriere stehen die Zähen, die nie aufgebenden. Ein paar Beispiele.

Ole EInar Björndalen. Abschied von der Weltbühne mit 44

Ole Einar Björndalen: Kurz vor Silvester 2018 stieg der Norweger in der Arena auf Schalke ein letztes Mal in die Loipe. Mit 44 Jahren war der Kannibale endlich satt: acht olympische Goldmedaillen, 20 WM-Siege und 94 Einzelerfolge im Weltcup waren irgendwann mal genug.

Henry Maske: Nach zehnjähriger Kampfpause kehrte der Deutsche 2007 in den Ring zurück. Trotz seiner 43 Jahre hatte der frühere Weltmeister nichts an Schlagfertigkeit eingebüßt. Nach zwölf Runden stand er als Sieger gegen Virgil Hill fest. 1994 hatte schon der Amerikaner George Foreman bewiesen, dass mit 45 Jahre die Fäuste nicht müde sind. Der Boyer schlug Michael Moorer K.o. und wurde der bisher älteste Schwergewichtsweltmeister.

Claudia Pechstein träumt von Olympia

Foto: DPA

Claudia Pechstein: Umstritten, aber beeindruckend: Die Eisschnellläuferin, die noch immer gegen eine Doping-Sperre kämpft, brach in diesem Jahr den Altersrekord bei der WM. Ihre Teilnahme in Utah war die 19. Ein Ende ist für die 48-jährige Berlinerin nicht in Sicht. Sie möchte bei den Winterspielen 2022 starten. Mit fast 50.

Wie ist das möglich? „Erstens ist es eine Frage der Gene. Die machen etwa zehn Prozent aus“, sagt Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln. „Zweitens muss der Sportler ein Leben lang alles richtiggemacht haben: Er muss die Ressourcen, die er hat, hegen und pflegen. Der Lebensstil ist entscheidend. Und drittens muss er durchtrainiert haben. Lange Pausen darf es nicht geben.“

Die Muskelkraft lässt im Alter nach

Es braucht also auch Glück, um sich auf dem Weg zum Klub der niemals alt werdenden nicht zu verletzen. Es bedarf aber auch einer Zähigkeit, die nicht jedem gegeben ist: „Es gilt die einfache Regel: Je oller, je doller“, sagt der Leiter des Instituts für bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. „Je älter ich werde, desto mehr muss ich tun. Die Muskelkraft lässt im Alter ebenso nach wie die Schnelligkeit. Die Nervenleitgeschwindigkeit nimmt ab. Um das zu erhalten, ist ein immer intensiveres Training nötig.“ Jens Voigt fuhr noch im Alter von 43 Jahren einen Stundenweltrekord auf dem Rennrad. Und er nahm im selben Jahr an der Tour de France teil, dem härtesten Radrennen der Welt. Es gehört eine Portion Wahnsinn dazu, sich solchen Strapazen auszusetzen.

Professor Ingo Froböse leitet dass Institut für bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation in Köln. Foto: DPA

Der Körper ist an sich geeignet für ein langes sportliches Leben. Durch die Zellteilung würden alte durch neue ersetzt, sagt Froböse: „Dreimal im Jahr erfährt der Körper eine komplette Blutwäsche, alle 50 Tage wird die Haut erneuert, alle zwölf Jahre die Knochen und alle 15 Jahre die Muskulatur.“ Doch der Sportler muss auch viel dafür tun: Sich konsequent gut ernähren, genügend Proteine essen. Und Pausen machen: „Je älter ich werde, desto mehr Regenerationsphasen sind nötig.“ Das wusste auch der Ex-Schalker Klaus Fichtel, der noch immer den Rekord als ältester Bundesliga-Spieler hält (43). „Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, muss man mehr auf seinen Körper achten als zu Beginn der Karriere. Das habe ich gemacht“, sagte der heute 75-Jährige in einem Interview.

Sportwissenschaftler glaubt an längere Leistungsfähigkeit

Froböse glaubt, dass der medizinische Fortschritt die Leistungsfähigkeit ausdehnen kann. „Die Behandlungsmethoden werden immer besser.“ Das lasse sich aber nicht auf alle Sportarten beziehen: „Die Fußballer treten viel früher als damals in den Leistungssport ein. Und die Luft an der Spitze wird immer dünner.“