Warum Ex-RWE-Präsident Michael Welling sauer auf den BVB ist

Essen. Michael Welling, aktuell Geschäftsführer des Drittligisten VfL Osnabrück, regt sich über den BVB auf. Es geht um eine Absage der Dortmunder.

Die für Samstag angesetzte Partie der 3. Liga zwischen der U23 von Borussia Dortmund und dem VfL Osnabrück musste abgesagt werden. Der BVB II trägt seine Heimspiele in Wuppertal aus. Das dortige Stadion am Zoo wurde nach den Schneefällen und dem Frost vom Mittwoch für unbespielbar erklärt. Das sorgte beim VfL Osnabrück für Ärger und Verwunderung.

Michael Welling: BVB-Absage "irreführend und ärgerlich"

Gegenüber der "NOZ" erklärte ein verärgerter Osnabrück-Geschäftsführer Michael Welling, dass es "irritierend" und "ärgerlich" sei, dass ein Verein wie der BVB es nicht hinbekomme, den Spielbetrieb zu sichern. Für den VfL und seine Fans sei die Absage ein sportlicher und finanzieller Nachteil.

Der Umbau des Rote-Erde-Stadions, der eigentlichen Heimspielstätte des BVB, verzögert sich. Mehrere Ausweichorte waren im Gespräch, die Wahl fiel auf Wuppertal. Ab Ende Februar sollen die Umbauarbeiten im Stadion Rote Erde vermutlich abgeschlossen sein.

Die Begegnung soll nach Wunsch der Osnabrücker nun sehr schnell nachgeholt werden. Weil der BVB in der Fußball-Bundesliga zum Restrunden-Start am Sonntag (22. Januar, 15:30 Uhr) im Signal-Iduna-Park gegen den FC Augsburg antritt, war ein Ausweichen in das Stadion kein Thema für die U23, da der Rasen geschont werden sollte.

Ex-RWE-Boss mit klarer Ansage an BVB und DFB

Nun fordert der ehemalige RWE-Boss Welling: "Wir erwarten, dass am Dienstagabend (24. Januar, Anmerkung der Redaktion) gespielt wird – und zwar im dann freien Signal-Iduna-Park oder alternativ von mir aus einem anderen Stadion mit Rasenheizung im Pott. Wir haben dies beim DFB hinterlegt, weil so zumindest die Integrität des Wettbewerbs gesichert wird." Am Freitagabend folgte schließlich die Bestätigung: Die Partie wird am kommenden Dienstag im Signal-Iduna-Park nachgeholt.

