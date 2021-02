Wie man mit einem Schweden aufs Interview wartet

Mainz. Auch für Fernseh-Reporter im Stadion sind die Bedingungen schwierig. Manchmal ergibt dennoch ein besonderer Moment. Eine Gastkolumne.

Es ist ein Privileg in diesen Zeiten, fürs Fernsehen in der Fußball-Bundesliga zu arbeiten. Das ebnet einem gelegentlich den Weg ins Stadion, der Millionen Fans leider versagt ist. Und in den Arenen ist das Spiel einfach sehr viel schöner als auf der Mattscheibe, denn es ist mehr zu sehen als auf dem Fernsehbild: alle Laufwege, alle taktischen Kniffe und überhaupt alle Szenen, weil nie irgendein Kopf oder Gesicht in Großaufnahme gezeigt wird und kein Spielzug hinter einer Zeitlupenwiederholung verloren geht.

Absurde Interview-Situationen

Es tut einem sehr leid, dass so wenige andere dieses unmittelbare Vergnügen haben. Denn gerade auch das ist ja das Schöne am Stadionfußball: Menschen um sich herum zu haben, die dieses Vergnügen teilen. Dass es weniger laut ist in den Arenen mit kaum mehr als hundert Anwesenden – kein Problem. War in der eigenen aktiven Zeit in der B-Liga nie anders. Nicht vergnügungssteuerpflichtig in Bundesligastadien sind jedoch Interviews, noch eine Nuance absurder als vor Corona. Dass man statt des gewünschten Interviewpartners oft jemanden zum Gespräch vorgesetzt bekommt, mit dem man wenig anfangen kann, bürgert sich leider immer mehr ein.

Antworten aus dem Schablonen-Kasten

Schablonenhafte Antworten – wie schlecht betonte Verse beim Aufsagen in der Schule – sind leider nicht die Ausnahme. Die „Gespräche“ fanden oft mit hundert Metern Abstand statt, der Trainer oder Spieler an der Außenlinie und die Fragesteller*innen oben auf der Pressetribüne.

Es sind tendenziell immer dieselben Spieler, die sich dieser Aufgabe stellen, gerade in Mannschaften, in denen nur wenige Spieler deutsch sprechen. Die meisten sind geduldig und kommen damit klar, dass ihr Parcours durch die Fernsehfragesteller*innen jetzt auch einmal 15 statt früher zehn Minuten dauert. Denn ARD und ZDF stand zuletzt statt vier oder fünf Kameras wie vor Corona nur noch eine für alle Interviews zur Verfügung.

Plötzlich ein privater Plausch

Manche aber können nicht einmal eine Minute des Wartens ertragen; deshalb lässt die deutsche Fußball-Liga von heute an wieder zwei Kamerateams von ARD und ZDF zu, nur für die je sechs erlaubten Interviews nach Spielende. Da stehe ich als ZDF-Interviewer Trainern und Spielern sogar auf Augenhöhe gegenüber, mit Maske und kaum zwei Meter entfernt. Mit den Freundlichsten der Branche ist dann sogar ein privater Plausch möglich.

Vor sehr langer Zeit, als der Vor-Vorgänger von Christian Gross ins Schalker Traineramt eingeführt wird – also im Oktober 2020 beim Hinspiel in Leipzig, wartet RB-Profi Emil Forsberg sogar mehr als zehn Minuten, weil gerade Manuel Baum vor der einzigen Kamera steht. Mein Angebot, aufs Interview auch angesichts der Kälte zu verzichten, schlägt er aus: „Kalt? Hallo, ich bin Schwede!“

Stattdessen verrät Emil Forsberg ein Kochrezept, das er vorher schon seinem Pressesprecher ans Herz legte. Das schwedische „Korv Stroganoff“ aus Geflügelwurst mit scharfen Gewürzen, Milch und Sahne ist wirklich lecker. Seinen Kindern übrigens macht Emil Forsberg dazu immer Nudeln.

Tibor Meingast (61) arbeitet seit vielen Jahren als Sportreporter für das ZDF und lebt in Bottrop.