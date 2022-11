DFB-Team bereitet sich auf WM-Start verblüffend entspannt vor

Funke-Reporter Sebastian Weßling berichtet über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem letzten Testspiel vor WM-Beginn in Katar.

Der Katar-Report: So lief das letzte Testspiel

Der Katar-Report: So lief das letzte Testspiel

Maskat. Hansi Flick verzichtet freiwillig auf einen kompletten Trainingstag. Die WM 2018 sollte für das DFB-Team eine Warnung sein. Ein Kommentar.

Es gab verwunderte Reaktionen, als Hansi Flick seinen Plan für die unmittelbare WM-Vorbereitung verkündete, weil in diesem Plan stand: Am Freitag ist erst einmal frei. Die vielen Klagen über die geringe Vorbereitungszeit schallten noch in den Ohren, und da verzichtet der Bundestrainer freiwillig auf einen kompletten Trainingstag?