Großer Wirbel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Die FIFA droht mit Sanktionen beim Tragen der "One Love"-Binde, der DFB und andere Verbände geben nach und verzichten auf das Symbol für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Das sorgt im Netz für teils heftige Kritik.

FIFA verhindert "One Love"-Binde: So reagiert das Netz

Essen/Doha. Die FIFA hat das Tragen der "One Love"-Binde bei der WM untersagt – die Kritik an der Entscheidung ist groß. Wo Sie die Armbinde kaufen können.

Eine Kapitänsbinde mit dem Schriftzug "One Love" sorgt während der Fußball-WM in Katar für eine Eskalation zwischen dem Weltfußballverband FIFA und sieben europäischen Fußballverbänden, darunter dem Deutschen Fußballbund (DFB).

Sollten Spieler während der WM die Armbinde tragen, droht die FIFA mit sportlichen Sanktionen. Der DFB entschied sich deshalb am Montag für einen Verzicht auf die Binde.

Dies sorgt für deutliche Kritik, viele Menschen möchten nun öffentlich ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen.

Doch wo können Interessierte die "One Love"-Binde kaufen? Wir haben eine Übersicht erstellt.

Ein in sechs Farben gestreiftes Herz mit einer weißen Eins in der Mitte sorgt derzeit für kontroverse Diskussionen in der Fußballwelt. Links neben dem Herz steht in großen, schwarzen Buchstaben das Wort „One“, rechts daneben „Love“ geschrieben. Das Design sollte eigentlich die Kapitänsbinde der deutschen Mannschaft und sechs weiterer Nationalmannschaften aus Europa während der WM-Spiele in Katar zieren, doch das Tragen des Stücks Stoff wurde am Montag von der FIFA untersagt.

"One Love"-Kapitänsbinde: FIFA droht mit Sanktionen

Es ist nur der jüngste Höhepunkt der zahlreichen Kontroversen rund um die Fußballweltmeisterschaft in Katar, die bereits in den vergangen Wochen nahezu täglich für neue Kritik sorgte: Schon im September beantragte der Deutsche Fußballbund gemeinsam mit sechs weiteren WM-Teilnehmerländern eine Erlaubnis zum Tragen der One Love-Binde. Diese soll für Vielfalt und Toleranz stehen. Doch die FIFA hielt die Verbände monatelang hin, erst am Montag – kurz vor dem Auftaktspiel der Engländer, die die Binde ebenfalls tragen wollten – teilte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura mit, dass die Binde unerwünscht sei und drohte mit Sanktionen.

Belgische Mannschaft muss "Liebe" von Trikot entfernen Zusätzlich zum Eklat um die One Love-Binde vermeldete der belgische Fußballverband am Montag, die FIFA habe verlangt, das eingenähte Wort "Love" vom Kragen der Auswärtstrikots der belgischen Nationalmannschaft zu entfernen.

Die FIFA begründete das Verbot mit kommerziellen Gründen, "nicht mit politischen".

Der Aufdruck "Love" bezieht sich auf den Namen einer Kollektion, die der FIFA-Hauptsponsor adidas zusammen mit Tomorrowland designed hat. Das Trikot enthält zudem die Regenbogenfarben und soll für Vielfalt, Gleichheit und Inklusion stehen.

Dieses Statement sorgte nicht nur seitens der betroffenen Fußballverbände, sondern auch auf Seiten der Fans für deutliche Kritik. Viele Menschen suchen seitdem Wege, ihren Ärger über das Verbot der FIFA öffentlich deutlich zu machen. Die RTL-Moderatorin Bella Lesnik trug beispielsweise während der Sendung RTL Exclusiv deutlich sichtbar die One Love-Binde. Auch ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann zeigte sich am Montagabend mit Regenbogenbinde. Viele Menschen, die die Armbinde ebenfalls tragen möchten, fragen sich jetzt: Wo gibt es das umstrittene Stück Stoff zu kaufen? Auch interessant: „One Love“-Eklat in Katar - Rewe zieht Konsequenzen

Angebote für One Love-Binden in Online-Shops

Auf Ebay Kleinanzeigen gibt es bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden des FIFA-Verbots erste Gesuche nach der Armbinde. „Ich würde sehr gerne Solidarität zeigen und denke, mit dem Zeigen der One Love-Kapitänsbinde ist ein sehr guter Weg gewählt. Wer weiß, wo ich diese kaufen kann oder wer kann mir diese vielleicht sogar besorgen?“, schreibt ein Nutzer.

Mit der One Love-Binde (rechts im Bild) wollte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Manuel Neuer, bei den WM-Spielen in Katar auflaufen. Doch die FIFA hat das Tragen der Binde untersagt. Foto: Christian Charisius / dpa

Derzeit ist das Angebot an One Love-Armbinden online noch sehr überschaubar. Vereinzelt können die Binden auf Amazon und Ebay für 12,95 Euro pro Stück bestellt werden. Wer mehrere Binden bestellt, erhält dafür teils einen Mengenrabatt. Zudem gibt es die Möglichkeit, für 10,99 Euro auf Amazon eine eigene Armbinde mit individuellem Text und Logo zu bestellen – hier könnte das One Love-Design gewählt werden.

Diversitäts-Botschaft mit verschiedenen Accessoires senden

Daneben gibt es im klassischen Design der Kapitänsbinde auch noch anderes Zubehör wie Flaschenöffner, Kühlschrankmagneten oder Ansteckbroschen. Eine klare Botschaft können Interessierte allerdings auch mit Accessoires senden, die nicht zwingend im "One Love"-Design der Fußballverbände gehalten sind. Ob Regenbogenflagge auf dem Balkon, Trinkflasche mit dem Aufdruck "One Love" oder Sticker zum Thema "Diversität" – das Angebot online ist riesig.

