Wolfsburg bestätigt Interesse an Gosens

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sein Interesse an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Robin Gosens von Inter Mailand erstmals öffentlich bestätigt. „Okay, darauf können wir uns einigen“, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz auf die Frage der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“, ob die Bemühungen um Gosens mehr als nur ein Gerücht seien.

Der 29 Jahre alte Linksverteidiger ist vertraglich noch bis 2026 an die Mailänder gebunden, beim Champions-League-Finalisten auf seiner Position aber nur der Ersatzmann für den italienischen Nationalspieler Federico Dimarco. Ein Wechsel nach Wolfsburg ist für Gosens deshalb interessant, weil er sich dort als Stammspieler besser für die EM 2024 in Deutschland empfehlen könnte und er in seiner Karriere bislang noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Gosens spielte zunächst für mehrere niederländische Clubs, ehe er 2017 nach Italien wechselte.

Für einen Transfer nach Wolfsburg fehlt allerdings noch eine Einigung zwischen beiden Clubs. Inter fordert für den deutschen Nationalspieler angeblich eine Ablösesumme von weit mehr als zehn Millionen Euro - das ist dem VfL zu viel. Nach einem Bericht des TV-Senders Sky haben die Wolfsburger bislang nur ein erstes Angebot für ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption abgegeben.