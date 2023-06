Wolfsburgs Felix Nmecha fällt für Nationalmannschaft aus

Wolfsburg Felix Nmecha hat sich im Spiel seines VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga verletzt und wird nicht rechtzeitig für die kommenden Länderspiele fit.

Der Mittelfeldspieler habe sich bei einem Pressschlag eine schwere Prellung zugezogen und müsse „bis auf Weiteres pausieren“, teilten die Niedersachsen am Dienstagabend mit. In Rücksprache mit dem DFB werde Nmecha daher keine Option für die anstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft sein.

Zum Abschluss der laufenden Saison bestreitet die Nationalmannschaft drei Länderspiele und trifft in Bremen auf die Ukraine (12. Juni), in Warschau auf Polen (16. Juni) und in Gelsenkirchen auf Kolumbien (20. Juni). Nmecha hatte im März sein Debüt in der A-Nationalmannschaft beim Duell mit Belgien (2:3) gegeben.