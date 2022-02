Worauf die Scheichs schon ungeduldig warten

Playoffs um den Meistertitel? Supercup in Saudi-Arabien? Warum dann nicht gleich Playoffs in Saudi-Arabien? Eine Kolumne.

Donata Hopfen ist noch nicht lange im Amt, aber sie hat schon mal gezeigt, dass sie da ist. Dass mit ihr zu rechnen ist als neuer Chefin der Deutschen Fußball-Liga. Dass sie dazu bereit ist, auch unbequeme Wege zu gehen. Dass sie auf Traditionen pfeift, wenn es dem Geschäftsbetrieb dient. Es gebe für sie keine heiligen Kühe und keine Denkverbote, sagte die frühere Springer-Managerin der Bild und kam gleich mal mit zwei Begriffen um die Ecke, die für Aufregung sorgen mussten: Play-offs – und Saudi-Arabien.

Eine Play-off-Runde sei denkbar, um den Titelkampf in der Bundesliga wieder spannend zu machen. Und Saudi-Arabien, tja, da geht es um internationale Vermarktung. Die Spanier tragen dort bereits mit vier Teams ihren Supercup aus und bekommen dafür 40 Millionen Euro pro Saison.

Uli Hoeneß wehrt die Ideen von Donata Hopfen reflexartig ab

Donata Hopfen hätte auch über ein Weitschussturnier in Dubai oder einen Jonglierwettbewerb in China philosophieren können – all das wäre für Uli Hoeneß nebensächlich gewesen. Aber seinen FC Bayern lässt der große alte Beißer des deutschen Fußballs nicht mal eben zur Angriffsfläche erklären, da meldet er sich reflexartig aus dem Ruhestand zurück. Die neue DFL-Geschäftsführerin denke „Tag und Nacht darüber nach“, wie man die Dominanz der Bayern brechen könne, bellte er. Play-offs? „Lächerlich! Eine Witzidee!“

Die Playoff-Gedankenspiele lassen noch viele Fragen offen

Ein paar Fragen bleiben tatsächlich. Wie sollte das überhaupt umsetzbar sein, an eine Saison noch Partien im K.o.-Modus dranzuhängen? Und wäre das dann gerecht, wenn der Liga-Vierte wegen aktueller Formstärke plötzlich Meister würde? Müsste man nicht in letzter Konsequenz gleich aufs Ganze gehen und die Entscheidungsspiele um die Deutsche Meisterschaft in Saudi-Arabien austragen?

Nehmen wir nur mal die Knallerpaarung dieses Wochenendes: VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim. Das könnte ja durchaus auch mal so eine Play-off-Begegnung sein, auf die die Welt wartet. Dafür würden die Scheichs dann ganz sicher gerne ihre Geldspeicher leeren.

