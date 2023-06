ZDF über Kommentare gegen Claudia Neumann: „Sexistisch unterlegter Shitstorm“

Claudia Neumann kommentiert für das ZDF Fußballspiele, so auch am Samstag das Endspiel in der Champions League.

Essen. Für ihre Art, wie sie das Champions-League-Finale kommentierte, wurde Claudia Neumann hart kritisiert. Der ZDF stellt sich vor die Journalistin.

„Unqualifizierte Labertante“, „Hauptsache, die Frauenquote stimmt“, Twitter-Pöbelei mit Beleidigungen unter der Gürtellinie: ZDF-Reporterin Claudia Neumann ist Anfeindungen gewohnt. Das Finale der Champions League am Samstagabend bildete dabei keine Ausnahme. In den Sozialen Netzwerken wurde die 59-Jährige für jeden Fehler hart attackiert, nach Spielende erhielt Neumann für den „sexistisch unterlegten Shitstorm“ aber auch viel Rückendeckung.

ZDF: Hass gegen Claudia Neumann völlig inakzeptabel

Allen voran stellte sich ZDF-Sportchef Yorck Polus vor seine Kollegin. „Claudia Neumann ist eine professionelle und erfahrene Kommentatorin, was sie beim Champions-League-Finale einmal mehr unter Beweis gestellt hat. Konstruktive und sachliche Kritik an ihrer Arbeit ist völlig okay. Völlig inakzeptabel ist jedoch das große Ausmaß an Hass und Beleidigung, das ihr entgegenschlägt“, sagte Polus.

Claudia Neumann hatte als erste Frau im deutschen Fernsehen ein Endspiel der Männer in der Königsklasse kommentiert. Wie Spieler auch hatte sie über 90 Minuten gesehen Stärken und Schwächen. Allerdings wurde jeder ihrer Versprecher von den Kritikern seziert – etwa, als sie in der Nachspielzeit einen Disput zwischen Inter-Trainer Simone Inzaghi und dem vierten Offiziellen mit den Worten „Inzaghi wollte, dass abgepfiffen wird“ deutete, obwohl Inter mit 0:1 in Rückstand lag. Bei der Eröffnungsshow sagte Neumann zum Auftritt des nigerianischen Musikers Burna Boy: „Er ist ein absoluter Weltstar in seiner Heimat.“ Dazu zeigt sie häufig Unsicherheiten bei Namen.

Die Folge waren Beschimpfungen und Beleidigungen. „Sie selbst nimmt die Reaktionen mittlerweile gelassen und ignoriert die Hasskommentare weitgehend im Netz“, schrieb das ZDF am Sonntag über die Frau mit dem dicken Fell. Die Überschrift des Artikels lautete: „Woher kommt der Hass gegen Frauen im Fußball?“

Sorry liebes ZDF, Frau Neumann ist und wird nie eine gute Fußball-Kommentatorin sein, und das hat NICHTS mit ihrem Geschlecht zu tun. Gute weibliche Kommentatorinnen findet man bei Sky oder DAZN. Vielleicht kommt der Hass dadurch, dass das ZDF krampfhaft an ihr festhält. — Volker Brand (@metalbrand73) June 11, 2023

Es sollte „eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein“, dass „Frauen Sportsendungen moderieren, Fußballspieler*innen interviewen und Live-Übertragungen kommentieren“, hieß es dort. Neumann sei „eine der Pionierinnen auf dem Gebiet“.

Claudia Neumann kommentiert seit 2016 Männerfußball für das ZDF

Doch wenn Claudia Neumann am Mikro sitzt, verliere Kritik oft jede Verhältnismäßigkeit, wurde in dem Artikel die ehemalige Fußball-Funktionärin und deutsche Nationalspielerin Katja Kraus zitiert. Das ZDF schrieb von einem „sexistisch unterlegten Shitstorm“.

Neumann war 2011 die erste WM-Kommentatorin in Deutschland bei der Endrunde der Frauen, 2016 bei der Europameisterschaft war sie die erste deutsche Frau, die bei einem großen Männerturnier als TV-Live-Reporterin im Einsatz war. Bei der WM in Katar setzte sie jüngst ein Zeichen, als sie während der Übertragung ein T-Shirt mit Regenbogenaufdruck trug. (fs/sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball