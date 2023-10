Zum Tod von Bobby Charlton: Goodbye, Sir Bobby

United Trinity: Die Skulpturen von George Best, Denis Law und Bobby Charlton vor dem Old Trafford.

Manchester. Bobby Charlton ist tot. Englands Fußball- Weltmeister von 1966, der in München ein Flugzeugunglück überlebte, wurde 86 Jahre alt. Ein Kommentar.

Es dauerte nicht lange, bis am Samstag vor dem Old Trafford die ersten Blumen an den Statuen der „United Trinity“ in Manchester niedergelegt wurden. Vor dem Stadion, in dem Bobby Charlton, George Best und Denis Law noch immer als Legenden gefeiert werden, seit sie Manchester United 1968 den ersten Titel im Europapokal der Landesmeister beschert hatten. Nun ist Bobby Charlton im Alter von 86 Jahren gestorben. Die Stadt Manchester trauert um eine Legende und das ganze Land um den Mann, der 1966 mit dem WM-Titel durch das 4:2 nach Verlängerung gegen Deutschland auch dank des legendären Wembley-Tores zum größtmöglichen Triumph im Fußball beitrug.

„England konnte 1966 nur gegen uns gewinnen, weil Bobby Charlton ein kleines bisschen besser war als ich“, sagte Franz Beckenbauer einmal. Und so war Charlton in all den Jahrzehnten nicht nur eine englische Ikone, sondern auch hierzulande eine im Zusammenhang mit einem der berühmtesten Spiele der Fußballgeschichte durchaus respektierte Person.

Flugzeugunglück in München überlebt

Wie durch ein Wunder hatte der Offensivspieler 1958 das Flugzeugunglück der Mannschaft von Manchester United in München-Riem überlebt. 23 der 44 Flugzeuginsassen fanden beim Fehlstart der Maschine den Tod, darunter acht seiner Mannschaftskameraden. Seit diesem Tag, sagen sie bei United, habe Charlton in jedem Spiel für seine „gefallenen Kollegen“ gekämpft. Und wie. Als er 1973 seine Karriere beendete, war er Rekordtorschütze für England (49 Tore) und Manchester United (249).

Die Queen schlug ihn 1994 zum Ritter, mit seiner Stiftung „Find A Better Way“ setzte er sich gegen Landminen ein und unterstützte die Prothesen-Forschung. Der gute Zweck lag dem bescheidenen Star stets am Herzen, er wurde auf dem Spielfeld geliebt und für seine Verdienste abseits des Sports verehrt. Und doch blieb er stets unverändert: ruhig, schüchtern – ein englischer Gentleman, wie er im Buche steht.

2020 wurde bekannt, dass Bobby Charlton an Demenz erkrankt war. Er hinterlässt seine Frau Norma, zwei Töchter, mehrere Enkelkinder – und Fußballfans auf dem ganzen Planeten, die um einen der ganz Großen des beliebtesten Sports der Welt trauern.

