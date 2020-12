Zwei positive Dopingtests bei Red Bull Salzburg

Salzburg. Die Spieler Mohamed Camara und Sekou Koita sollen bei einem Länderspiel Malis verbotene Substanzen verabreicht bekommen haben.

Mohamed Camara und Sekou Koita vom österreichischen Fußballmeister FC Red Bull Salzburg sind positiv auf Doping getestet worden. Das bestätigte der Verein am Dienstag. Der Befund kam nach Angaben des Clubs wohl durch den Einsatz eines Mittels gegen die Höhenkrankheit zustande.

Camara und Koita waren im November mit der malischen Nationalmannschaft unterwegs. Dabei war das Team von Mali für das Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup von Bamako (350 Meter Höhe) ins rund 1700 Meter hoch gelegene Windhoek in Namibia gereist. Bei beiden wurden Spuren eines Wirkstoffs festgestellt, der wesentlicher Bestandteil eines Medikaments gegen Höhenkrankheit ist, das den beiden nach übereinstimmender Aussage vom malischen medizinischen Betreuerteam vor dem Auswärtsspiel in Namibia verabreicht wurde. Am 22. November, wenige Tage nach ihrer Rückkehr nach Salzburg, kam es im Rahmen einer Uefa-Kontrolle zu dem positiven Befund.

Red Bull Salzburg sichert Unterstützung zu

„Wir sind sehr stolz, wenn unsere Spieler zu ihren jeweiligen Nationalteams einberufen werden. Aber gerade bei einem A-Länderspiel darf und muss erwartet werden, dass die medizinische Betreuung den internationalen Standards entspricht und Ärzte mit den geltenden Regeln vertraut sind“, sage RB-Geschäftsführer Stephan Reiter. Er sicherte den beiden Profis jegliche Unterstützung zur Aufklärung des Falls zu. (dpa)