Geisterspiele im Darts: Wie eine Party ohne Gäste

Mehr als in anderen Sportarten sind beim Darts die Fans ein essenzieller Teil des Sports: Natürlich reisen die einen nach London, um im berühmten Alexandra Palace bei der WM die besten Spieler der Welt zu sehen. Aber ein ziemlich großer Teil pilgert dorthin, um die Karnevals-Stimmung aufzusaugen, die mit dem Eins-gegen-Eins-Wettkampf vorne an der Scheibe eine bemerkenswerte Symbiose eingeht.

Weltmeister Wright vermisst die Fans

Doch derzeit pausiert der Darts-Sport, sämtliche Events wurden verschoben oder abgesagt. Die Weltmeisterschaft in London ist traditionell im Dezember, doch schon jetzt trifft die Corona-Krise den Darts-Sport schwer. "Ich vermisse die Fans. Es ist momentan sehr schwer", sagte Weltmeister Peter Wright jüngst der BBC. "Aber wenn sich alle an die Regeln halten, sind wir hoffentlich schnell durch und der ganze Sport und das Leben können zur Normalität zurückkehren."

Normal ist nicht nur im "Ally Pally" ein Fremdwort, sondern bei allen Darts-Turnieren, die sich vor der Corona-Krise auch in Deutschland steigender Beliebtheit erfreuten: Es darf grell sein, es darf laut sein, es darf wild sein. An all das ist momentan nicht zu denken. Peter Wright glaubt, dass die Beschränkungen in seinem Sport noch bis September andauern. "Aber vielleicht liege ich falsch, und wir können schon im Mai oder Juni beginnen", sagt der 50-jährige Schotte.

Um wenigstens den sportlichen Teil bis dahin zu retten, hat sich der Weltverband PDC wie andere Sportarten eine Alternative überlegt. Er lässt 128 Profis gegeneinander antreten, nicht in lautstarken Hallen: jeder Profi wirft seine Pfeile im eigenen Wohnzimmer. Ein Stimmungskiller.

Einnahmequellen brechen weg

Das ist bitter für die Fans, aber wichtig für die teilnehmenden Darts-Spieler, die daduch wenigstens etwas die finanziellen Verluste abfangen können. Den Profis verlieren durch die ausgefallenen Turniere jede Menge Geld. „Ich habe schon finanzielle Einbußen und keine Einnahmequelle, weil ich kein Turnier oder anderes Event spielen kann“, sagte Martin Schindler der "Märkischen Oderzeitung". Der 23-Jährige verpasste aufgrund eines Umzugs in seiner Heimat Strausberg die PDC Home Tour.

Sieht schwere Zeiten auf sich zukommen: Darts-Profi Martin Schindler. Foto: DPA

„Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, auch wenn sie nicht bei jedem auf Begeisterung treffen wird. Denn es gibt ja auch private Einblicke. Da ist ein Zwiespalt. Aber für die Fans ist es gut, Darts zu sehen und Wettkämpfe der Profis auf Augenhöhe“, sagte Schindler.

Hopp: "Wir leben vom Preisgeld"

Für die Profis ist dies allerdings wenig tröstlich. Sie müssen sich auf schwere Zeiten einstellen. „Bei uns sind alle Einnahmequellen gestrichen. Wir leben in erster Linie vom Preisgeld, zweitrangig sind die Galas und Shows, auch Messen - alles ist derzeit abgesagt oder verschoben“, sagte Deutschlands bester Darts-Profi Max Hopp der Deutschen Presse-Agentur. Einen möglichen Ausweg sieht der 23-Jährige in Geisterspielen, wie sie auch in anderen Sportarten eine Option sind.

„Wenn es nicht anders geht, werden wir es so machen müssen. Spiele ohne Zuschauer wären die ersten Schritte, man bräuchte dann auch nicht die ganz großen Hallen. Da würde es auch eine gute Sporthalle tun“, sagte der „Maximiser“. Die Stimmung dürfte ähnlich sein wie in den Wohnzimmern bei der PDC Home Challenge. Was wäre schließlich der "Ally Pally" ohne seine Fans? Eine Darts-WM ohne Musik, ohne Gesang, ohne Verkleidung. Eine Party ohne Gäste.