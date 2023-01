Gewinnspiel: Balltragekind für Länderspiel in Duisburg gesucht

Duisburg. Wir verlosen den Platz als Balltragekind beim Länderspiel der deutschen Fußballfrauen am 21. Februar in Duisburg. Hier können Sie sich bewerben.

Am 21. Februar starten die deutschen Fußballfrauen mit dem Testspiel gegen Schweden ins Weltmeisterschafts-Jahr – und Ihr Kind kann in einer ganz besonderen Rolle dabei sein: Gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge verlosen wir exklusiv den Platz für das Balltragekind für das Länderspiel in Duisburg – inklusive eines Tickets für eine Begleitperson. Vor Tausenden Zuschauern kann ihr Kind den offiziellen Spielball an der Seite des Schiedsrichtergespanns auf das Spielfeld tragen. Zudem statten wir es mit einem kompletten Set aus Trikot, Hose, Stutzen und Schuhen aus, das anschließend behalten werden darf.

Ihr Kind will dabei sein? Dann melden Sie sich bis spätestens 31. Januar mit ihrem Namen, dem Namen Ihres Kindes, seinem Geburtstag, Konfektions- und Schuhgröße sowie Körpergröße des Kindes und eine Mobil-Telefonnummer und E-Mail-Adresse, unter der wir Sie im Gewinnfall erreichen können, unter diesem Link.

Bewerben Sie sich bis zum 31. Januar

Teilnahmeberechtigt sind Kinder mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Spieldatum am 21. Februar zwischen acht und zehn Jahre alt, max. 1,50 Meter groß und schulsporttauglich sind. Teilnahmeschluss ist am 31. Januar 2023.

Die Teilnahme ist verknüpft an die Zustimmung eines erziehungsberechtigten Erwachsenen und kann im Zweifelsfall eingefordert werden. Rechtsweg und Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter der FUNKE Mediengruppe und von Volkswagen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnehmer willigen der Weitergabe der nötigen personenbezogenen Daten an die Volkswagen AG ein, um die Aktion abwickeln zu können und Gewinner für diese Aktion zu ermitteln und zu benachrichtigen. Teilnahme nur aus Deutschland möglich. (fs)

