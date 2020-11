Grlic gerät beim MSV Duisburg in die Kritik

Am 12. November hatte der Fußball-Drittligist MSV Duisburg seinen neuen Trainer Gino Lettieri vorgestellt. Acht Tage später stürzte der Coach mit dem Team des Meidericher Spielvereins in die tiefste sportliche Krise seiner 118-jährigen Klubgeschichte. Präsident Ingo Wald sagt: „Jedem muss klar sein: Es geht um den Fortbestand eines Traditionsvereins – und nicht um einzelne Personen.“

Die Leistung beim 0:4 gegen den Liga-Neuling SC Verl am Freitag unterbot bei weitem die Leistungen, die Vorgänger Torsten Lieberknecht den Arbeitsplatz gekostet hatten. Nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen steht Platz 19 zu Buche. Dem MSV droht der Absturz in die Viertklassigkeit.

Gegen Verl präsentierte sich die Mannschaft wie ein Absteiger. „Wir haben von dem Trainer einen Plan mitbekommen. Nur haben wir das ab der ersten Minute vermissen lassen“, gab Abwehrspieler Dominik Schmidt zu Protokoll. Gino Lettieri musste einräumen: „Wir waren gar nicht präsent.“

Zweifel an Trainer-Entscheidung

Diese Analyse weckt Zweifel an der Trainer-Entscheidung. Von einem Hallo-Wach-Effekt kann keine Rede sein. Ohnehin hatten viele Fans den Trainer, der vor fünf Jahren nach einem erfolglosen Start in die Zweitliga-Saison seinen Job verlor, mit eher skeptischer Miene begrüßt. Sportdirektor Ivica Grlic sah sich bei der Vorstellung zu einer Klarstellung genötigt. Weder habe man einen gemeinsamen Freund, noch gebe es eine enge Freundschaft. Grlic will indes nichts davon wissen, dass der Trainerwechsel seine Wirkung verfehlt habe. Er verweist darauf, dass die Basis-Arbeit erst beginne, wenn der MSV sein heftiges Pensum mit fünf Spielen innerhalb von 15 Tagen absolviert hat.

Bereits am Dienstag (19 Uhr/Magenta Sport) müssen die Duisburger bei Waldhof Mannheim antreten. Derweil rückt Grlic selbst in den Blickpunkt. Er hat die Mannschaft zusammengestellt. Er hat den neuen Trainer geholt. Grlic räumt ein, dass er manchen Kritikpunkten zustimme. Welchen genau, wollte er aber nicht verraten. Sein Präsident Ingo Wald sieht seinen leitenden Angestellten nicht allein in der Verantwortung: „Wir stehen alle in der Kritik, nicht nur der Sportdirektor – und das nicht zu Unrecht.“