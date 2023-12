Große Sorgen um Florian Wirtz - Bayer-Star verletzt raus

Leverkusen Bayer Leverkusen bangt um die Gesundheit von Florian Wirtz. Der Star-Spieler musste im DFB-Pokal verletzt vom Platz runter.

Die Schmerzen standen Florian Wirtz ins Gesicht gestanden, als er vom Platz in der BayArena humpelte. Das deutsche Top-Talent hat sich im DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Paderborn offenbar schwerer verletzt und musste bereits vor dem Halbzeitpfiff ausgewechselt werden.

Was war geschehen? Paderborns Spieler Filip Bilbija trat Wirtz kurz vor der Pause bei einem Zweikampf von hinten auf den Knöchel. Der Offensivspieler von Bayer Leverkusen blieb direkt liegen und humpelte anschließend vom Platz. Es schien, als könne er seinen rechten Knöchel nicht mehr richtig belasten. Er wurde von zwei Betreuern in die Kabine geleitet. „Ich habe gar nicht auf ihn geschaut, sondern nur auf den Ball. Ich wollte rankommen“, sagte Paderborns Filip Bilbija. Für Wirtz, der nicht nur für Leverkusen, sondern auch für die Nationalmannschaft enorme Bedeutung hat, ging es nicht weiter.

Bayer Leverkusen schrieb bei X, dass Wirtz einen „schmerzhaften Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen“ habe. Eine genauere Diagnose war noch nicht bekannt. „Wir haben nichts mitbekommen. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen“, sagte Jonas Hofmann, der für Wirtz eingewechselt wurde. „Flo ist hart im Nehmen.“ Am kommenden Sonntag spielt Bayer Leverkusen in der Bundesliga dann beim VfB Stuttgart. Die beiden Überraschungsteams der bisherigen Saison treffen dann aufeinander. Ein fitter Florian Wirtz wäre da sicherlich hilfreich.

Leverkusen gewinnt deutlich gegen Paderborn

Bayer löste seine Pflichtaufgabe gegen Zweitligist SC Paderborn mit einem souveränen 3:1 (2:0)-Sieg und blieb auch im 21. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. Die Tore für Bayer erzielten Victor Boniface (12.), Exequiel Palacios (29.) und Patrik Schick (87.). Der Gegentreffer durch Sebastian Klaas (83.) war für den großen Pokal-Favoriten weniger problematisch als die Verletzung von Nationalspieler Florian Wirtz.

Wirtz stand in dieser Saison in allen bisherigen 13 Bundesligaspielen auf dem Platz und war an acht Toren direkt beteiligt. Auch im DFB-Pokal und der Europa League war er maßgeblich am bisherigen Lauf der Bayer-Elf beteiligt.

