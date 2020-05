Gut, dass Götze den BVB verlässt? Es ist auch traurig

Essen Mario Götze wurde nach seiner Rückkehr nach Dortmund nicht mehr glücklich. Was ist da alles schief gelaufen? Eine Kolumne.

Beim Bundesliga-Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern war die 80. Minute angebrochen, als BVB-Trainer Lucien Favre einen vierten Wechsel vornahm. Er holte den Abwehr-Routinier Lukasz Piszczek vom Feld und setzte Hoffnungen in eine weitere Offensivkraft: Mario Götze.

Beim Kurznachrichten- und Meinungsbeschleuniger-Dienst Twitter dauerte es nur Sekunden, bis sich Spott verbreitete. „Zeig der Welt, dass Du besser bist als...“ – jaja, wie originell, den Gag hatte ja vorher noch keiner gemacht, seit Joachim Löw im WM-Finale gegen Argentinien den technisch Hochbegabten mit den berühmten Worten aufs Feld schickte: „Zeig der Welt, dass Du besser bist als Messi!“ Mario Götze hätte an jenem 13. Juni 2014 in Rio nicht besser motiviert werden können. Sein Treffer in der Verlängerung, das Goldene Tor zum WM-Triumph, war ein Genuss für die Netzhaut. Legendär.

Vor Mario Götze hatten auch Helmut Rahn 1954, Gerd Müller 1974 und Andreas Brehme 1990 dem deutschen Fußball solche unvergesslichen Momente beschert. Diese drei Siegtorschützen in WM-Endspielen werden bis heute verehrt. Sie gehören zur Gründungself der im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund beheimateten Hall of Fame, der Ruhmeshalle des deutschen Fußballs. Und Mario Götze? Wird noch während seiner Karriere verhöhnt. Dabei ist er mit 27 im besten Fußballer-Alter.

Fünf Wechsel – und Götze ist nicht dabei

Vor einer Woche, vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, hatte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc offiziell verkündet, was niemanden mehr überraschen konnte: Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit Mario Götze wird nicht verlängert. Auch hier seien zwei repräsentative Kommentare von BVB-Fans erwähnt. „Gut, dass es dann bald ein Ende hat“, schrieb einer. Und ein anderer stichelte: „Gänsehaut, wenn ich an Super Marios Ehrenrunde am letzten Spieltag im leeren Stadion denken muss.“

In Wolfsburg schöpfte Lucien Favre übrigens das gesamte Wechselkontingent aus, er brachte fünf neue Spieler. Mario Götze war nicht darunter.

Was ist da alles schief gelaufen? Warum wurde dieses Genie am Ball nach seiner Rückkehr 2016 vom FC Bayern, bei dem es sich auch nie richtig durchsetzen konnte, nicht zu einer unverzichtbaren Größe beim BVB? Obwohl doch kaum jemand über dermaßen viel Sensibilität in den Zehen verfügt wie Götze. Obwohl er doch ein Dortmunder Junge ist. Obwohl das doch beste Voraussetzungen gewesen wären, um zum Vereinshelden aufsteigen zu können.

Die Marke Götze ist ihm wichtig

Mario Götze ist in Dortmund weniger an den Umständen gescheitert als an Mario Götze. Er inszeniert sich bei Instagram, die Marke ist ihm wichtig. Er wirkt im Team isoliert, man vermisst auch den Biss. Der Fußball um ihn herum ist schneller geworden, er nicht. 2017 warf ihn, das war sein großes Pech, auch noch eine Stoffwechsel-Erkrankung weit zurück.

Wird Mario Götze noch einmal glücklich werden als Fußballer? Wo könnte das sein? Dass er es in Dortmund nicht mehr wurde, ist traurig und tragisch.