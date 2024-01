Handball-EM Handball-EM 2024: So ist die Stimmung in Düsseldorf

Düsseldorf Schon vor dem EM-Eröffnungsspiel der deutschen Handballer ist das Düsseldorfer Fußballstadion gut gefüllt. So ist die Stimmung derzeit.

Der Griff zum Handy ist der erste, den viele Zuschauer in der Düsseldorfer Arena tätigen. Egal ob in unmittelbarer Spielfeldnähe oder hoch auf den Oberrängen – der Anblick des Handballfelds in dem Fußballstadion verschlägt nicht Wenigen die Sprache. „Schon beeindruckend“, sagt Timo aus Duisburg. „So eine Kulisse für den Handball – das ist einfach super.“ Nicht nur der 32-jährige Hobbyhandballer ist schon Stunden vor dem offiziellen Auftaktspiel der Deutschen in der Arena. Tausende andere sind bereits da am ersten Spieltag der Handball-EM in Deutschland, um das Duell der deutschen Gruppengegner Frankreich und Nordmazedonien zu sehen. Fans beider Nationen, aber zum größten Teil sind es Anhänger der deutschen Mannschaft auf den bunten Sitzschalen. Schwarz-rot-goldene Bemalung auf den Wangen, schwarz-rot-goldfarbene Schals oder Trikots der aktuellen (einige) und vergangenen Nationalmannschaften (deutlich mehr) tragen sie. Christian Schwarzer, Markus Baur – die WM-Helden von 2007 sind auch jetzt noch auf den bejahrten Stoffen präsent und die Deutschland-Fans dadurch nicht schwer zu erkennen.

In den Zugängen zum Innenraum der Arena wird schon vor dem ersten Spiel gefeiert. Trompeter stimmen Gesänge an, im Fan-Shop gibt es bereits lange Schlangen und Freude über die ersten Souvenirs. Die Stimmung auf den Rängen, als Nordmazedoniens Filip Taleski in der zweiten Minute den französischen Torhüter Remi Desbonnet überwindet und damit das erste Tor des Turniers wirft: prächtig. Es wird getrommelt und geklatscht, vom Hallendach schallt jedes Geräusch noch einmal verstärkt zurück. Schon jetzt ist es ein Handballfest, selbst ohne das deutsche Team, das sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Kabine befindet.

