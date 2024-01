Handball-EM 2024 Handball-EM 2024: So kommt Deutschland noch ins Halbfinale

Köln Die deutschen Handballer haben durch das 22:22 gegen Österreich einen Dämpfer bekommen. Doch noch bestehen Chancen aufs Halbfinale.

Die Stimmung war mies, mit hängenden Schultern verließen viele Handball-Fans am Samstagabend die Kölner Arena. Gegen Österreich hatten sie von der deutschen Mannschaft im zweiten Hauptrundenspiel ein Handballfest erwartet, doch das 22:22 gegen den Außenseiter war ein herber Dämpfer nach einem wahren Fehlerfestival. Ist nun der große Traum vom Halbfinale geplatzt? Noch nicht, aber die Deutschen sind auf Schützenhilfe angewiesen.

In der Gruppe I mit 3:3 Punkten hinter Frankreich (6:0) sowie Ungarn und Österreich (beide 4:2) liegt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Rang vier. Rechtsaußen Timo Kastening brachte die Ausgangslage vor den abschließenden zwei Hauptrundenspielen gegen Ungarn und Kroatien auf den Punkt: „Jetzt ist das eingetreten, was wir vermeiden wollten. Diese scheiß Rechnerei, was passiert, wenn...“

Deutschlands Christoph Steinert. Foto: Federico Gambarini / dpa

Die deutsche Mannschaft erreicht das Halbfinale, wenn sie:

gegen Ungarn und Kroatien gewinnt und Österreich gegen Frankreich oder Island verliert. Das wäre die einfachste Lösung, denn eine Niederlage der Österreicher gegen die Franzosen ist zumindest realistisch

gegen Ungarn und Kroatien gewinnt und Frankreich gegen Österreich und Ungarn verliert

gegen Ungarn gewinnt und gegen Kroatien Remis spielt, Ungarn gegen Frankreich nicht gewinnt und Österreich aus den Spielen gegen Frankreich und Island maximal zwei Punkte holt und danach die schlechtere Tordifferenz gegenüber der dann punktgleichen DHB-Auswahl aufweist

gegen Ungarn mit mehr als einem Tor gewinnt und gegen Kroatien Remis spielt, Österreich gegen Frankreich und Island nicht mehr als zwei Punkte holt sowie Ungarn gegen Frankreich gewinnt. Bei Punktgleichheit zwischen Deutschland, Österreich und Ungarn würde die DHB-Auswahl den Dreiervergleich für sich entscheiden

gegen Ungarn Remis spielt und gegen Kroatien gewinnt, Österreich aus den Spielen gegen Frankreich und Island nicht mehr als einen Punkt holt oder bei einem Sieg gegen Frankreich oder Island die schlechtere Tordifferenz gegenüber der dann punktgleichen DHB-Auswahl aufweist und Ungarn gegen Frankreich verliert

gegen Ungarn und Kroatien Remis spielt, Österreich gegen Frankreich und Island verliert sowie Ungarn gegen Frankreich mit mindestens zwölf Toren verliert

gegen Ungarn gewinnt und gegen Kroatien verliert, Österreich gegen Frankreich und Island verliert, Ungarn gegen Frankreich maximal einen Punkt holt und Kroatien gegen Island nicht gewinnt

gegen Ungarn mit mindestens drei Toren gewinnt und gegen Kroatien mit einer geringeren Differenz verliert als der Sieg gegen Ungarn ausfällt, Österreich gegen Frankreich und Island verliert sowie Ungarn gegen Frankreich Remis spielt und Kroatien gegen Island gewinnt. In diesem Fall würde Deutschland den Dreiervergleich mit Ungarn und Kroatien für sich entscheiden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport