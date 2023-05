Beim Finalturnier der European League traten Borussia Dortmund und der Thüringer HC gegeneinander an. (Symbolbild)

Sieg gegen Thüringer HC BVB-Handballerinnen holen Rang drei in der European League

Graz Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben sich den dritten Platz in der European League gesichert.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben sich den dritten Platz in der European League gesichert.

Das Team von Ex-Bundestrainer Henk Groener gewann am Sonntagnachmittag beim Final Four in Graz das Platzierungsspiel gegen den Bundesligarivalen Thüringer HC mit 28:23 (12:10). Beste Werferin beim Sieger war Anna-Lena Hausherr mit sieben Toren. Für den THC war Nationalspielerin Annika Lott ebenfalls siebenmal erfolgreich.

Vor rund 1000 Zuschauern hatte der THC spielerisch zwar oft die besseren Lösungen. Dortmund konnte sich aber auf Schlussfrau Yara Ten Holte verlassen, die mit insgesamt 24 Paraden überragte und ihrem Club damit zum Erfolg verhalf. Im Halbfinale war der BVB am Samstag in einem dramatischen Spiel mit 33:35 nach Siebenmeterwerfen an Nykøbing Falster gescheitert. Der THC hatte das Endspiel durch ein 26:31 gegen Ikast Handbold verpasst.