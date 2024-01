Comeback mit 49: Henning Fritz zurück im Handball-Tor

Frankfurt/Main Mit 49 Jahren wagt Torhüter-Ikone Henning Fritz ein erneutes Comeback. Dieses Mal hilft er einem italienischen Handball-Club.

Mit 49 Jahren wagt Henning Fritz noch einmal den Sprung ins Handball-Tor. Der frühere deutsche Nationaltorwart wird im Januar beim italienischen Erstligisten SSV Bozen aushelfen.

„Die erste Anfrage habe ich abgelehnt, denn ich bin doch schon recht lange raus. Aber sie haben nicht locker gelassen“, sagte Fritz der Deutschen Presse-Agentur. Letztlich habe er seine Zusage gegeben. „Wenn die Not so groß ist und sie so ein Vertrauen in mich haben, konnte ich nicht anders und habe mich überreden lassen.“

Das Comeback des Weltmeisters von 2007 wird allerdings ein sehr kurzes sein. Direkt nach dem Eröffnungsspiel der Handball-Europameisterschaft am 10. Januar 2024 zwischen Deutschland und der Schweiz fliegt er nach Bozen. Dort wird er nach zwei Trainingseinheiten mit dem Team in der Meisterschaftspartie beim Ligakonkurrenten Conversano am 13. Januar im Kader stehen. Grund für seinen Einsatz ist die Teilnahme des Bozener Stammtorhüters Christophoros Nungovitch mit seinem Geburtsland Demokratische Republik Kongo an der Afrika-Meisterschaft vom 17. bis 27. Januar in Ägypten.

Fit ist Fritz, schließlich hat er sich in den letzten Jahren weiterhin sportlich betätigt, stand vereinzelt bei Benefizspielen im Tor. „Körperliche Fitness bedeutet aber nicht gleich, dass man Bälle hält“, gibt der frühere Weltklasse-Torwart zu bedenken. „Inwieweit die Fitness noch reicht und ich der Mannschaft helfen kann, wird man sehen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes.“

Rückendeckung bekommt er dabei von der Familie. Sie hat ihm die Entscheidung überlassen. „Einerseits freuen sie sich für mich, andererseits haben sie auch ein wenig Sorge gerade im Hinblick auf die Gesundheit. Im Alter steigt das Risiko“, sagte Fritz. Er selbst mache sich über eine eventuelle Verletzung aber keine Gedanken. „Sonst könnte ich es nicht machen“, sagte der Welthandballer von 2004, der schon einmal 2021 bei der SG Flensburg-Handewitt aushalf. Seine Karriere hatte Fritz ursprünglich 2012 beendet.