Deutsche Handballer gegen Spanien: Routiniers müssen liefern

Kairo. Es ist das Entscheidungsspiel für die deutschen Handballer. Einige sind unerfahren - doch es gibt Routiniers, die liefern müssen. Ein Kommentar.

Bei den Großturnieren der vergangenen Jahre lief es meist so ab: Während die meisten Nationen die anwesenden Journalisten bei Trainingseinheiten nach wenigen Minuten wieder vor die Hallentür setzten, ließen die Spanier jeden so lange zugucken, wie Interesse bestand. Dazu sei gesagt: Man musste dafür schon sehr fußballinteressiert sein. Handbälle flogen meist erst spät im Training von Spaniens besten Handballern. Es ist diese Demonstration an Lässigkeit, dieses Wissen um die eigenen Fähigkeiten, die das spanische Team trotz es gehobenen Durchschnittsalters 2018 und 2020 Europameister werden ließ.

Von solch einer Abgebrühtheit sind Deutschlands Handballer noch weit entfernt. Was auch zu erwarten war: Dieses neuzusammengestellte Team kann nicht innerhalb weniger Tage zu einer Einheit werden, wie sie die Spanier in vielen Jahren geworden sind. Johannes Golla und Sebastian Firnhaber können nicht im ersten Turnier schon so stark sein wie das daheimgebliebene Kieler Vorzeige-Duo Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek.

Gensheimer und Wolff sind gefragt

So weit, so verständlich. Doch es gibt genug Routiniers im deutschen Team, dekoriert mit vielen Titeln. Die Rede ist von den Torhütern Johannes Bitter und Andreas Wolff, aber auch von Linksaußen Uwe Gensheimer. Wenn gerade sie in entscheidende Spiele wie das gegen Spanien nicht in Bestform gehen, wird es schwer, weiter ans Viertelfinale zu glauben. Sie müssen Signale senden, die die Gollas, die Firnhabers und auch Spieler wie Rückraumschütze Julius Kühn weiter bestärken. Nur so kann eine Überraschung gelingen.

Heute geht es gegen den Meister der Überraschungen, Spanien ging zuletzt immer als fast erloschener Stern in ein Turnier, um dort noch einmal aufzuglühen. Das müssen auch die deutschen Handballer tun – oder die folgenden Spiele werden so gut wie bedeutungslos.