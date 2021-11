DHB mit klarer Forderung an Frauen-Coach Groener

Düsseldorf. Nach zuletzt enttäuschenden Turnierergebnissen fordert der Deutsche Handballbund (DHB) von Frauen-Bundestrainer Henk Groener bei der bevorstehenden WM eine Fortentwicklung der Mannschaft.

"Wir möchten nun die Entwicklungsschritte sehen, die möchte auch Henk sehen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Ohne ein konkretes Ziel zu nennen, geht es dem DHB aber auch um eine gute Platzierung beim Turnier in Spanien im Dezember. "Natürlich müssen wir auch anerkennen, dass alle Menschen, die im Spitzensport tätig sind, an Ergebnissen gemessen werden", sagte Kromer.

Bei der Weltmeisterschaft 2019 und der Europameisterschaft 2020 hatte die DHB-Auswahl jeweils das Halbfinale verpasst. Für die Olympischen Spiele in Tokio hatte sie die Qualifikation nicht geschafft. Vor der Reise zum nächsten Turnier in Spanien bestreitet der Niederländer Groener mit seiner Mannschaft noch ein Testspiel gegen den Olympia-Zweiten Russland am Sonntag (17.30 Uhr) in Düsseldorf.

