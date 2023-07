Ex-Handballprofi Lemke wird Co-Trainer im U-Bereich

Dortmund Finn Lemke hat einen neuen Job: Der ehemalige Handball-Nationalspieler arbeitet nach der Karriere im Jugendbereich. Los geht es allerdings nicht sofort.

Der frühere Handball-Europameister Finn Lemke engagiert sich nach seiner aktiven Karriere als Nachwuchstrainer. Der 31-Jährige wird künftig bei der neu entstehenden U16/17-Nationalmannschaft einen Co-Trainer-Posten übernehmen, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte.

„Ich weiß, wie wichtig diese Phase für jugendliche Handballer ist. Dass ich dabei sein darf, ist für mich eine absolute Traumerfüllung und die Chance, weiter zu lernen und mich zu entwickeln“, sagte Lemke.

Der Rückraumspieler, der zuletzt für die MT Melsungen in der Bundesliga spielte, soll seine Aufgabe an der Seite von Jochen Beppler (Chef-Bundestrainer Nachwuchs) übernehmen. „Spieler wie Finn Lemke haben ein enormes Erfahrungspotenzial. Dass sie diesen Schatz gerade mit den Talenten teilen, ist wertvoll“, sagte Axel Kromer als Vorstand Sport.

Die Tätigkeit soll mit der Sichtung des Jahrgangs 2008 im Februar des kommenden Jahres beginnen. Seit dem Ende seiner aktiven Laufbahn arbeitet Lemke in Melsungen als Koordinator des Kinderhandballs sowie als Jugendtrainer. In diesen Funktionen soll er dem Bundesligisten auch als Co-Trainer des DHB erhalten bleiben, wie der Verein am Mittwoch bekannt gab.