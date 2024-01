Frankreich siegt weiter

Köln Frankreichs Handballer stehen dicht vor dem Einzug ins EM-Halbfinale. Der Olympiasieger setzte sich in der Kölner Lanxess Arena gegen Island 39:32 (17:14) durch und feierte seinen zweiten Sieg in der Hauptrunde.

Mit 6:0 Punkten bleibt der Rekord-Weltmeister Tabellenführer in der Gruppe I. Die besten zwei Teams der Sechser-Gruppe qualifizieren sich für die Vorschlussrunde.

Frankreich dominierte die Partie von Beginn an. Das Star-Ensemble um den dreimaligen Welthandballer Nikola Karabatic lief kein einziges Mal einem Rückstand hinterher, konnte sich aber erst in der Schlussphase entscheidend absetzen. Für die Isländer, die in der Hauptrunde weiter sieglos sind, ist die EM hingegen so gut wie sicher nach der zweiten Turnierphase beendet.