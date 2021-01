Frühes WM-Aus der deutschen Handballer: Keine Überraschung

Essen. Die Viertelfinals der Handball-WM werden ohne Deutschland gespielt. Das hat seine Gründe. Und doch ist die Aussicht eine bessere. Ein Kommentar.

Die Viertelfinals der WM in Ägypten werden ohne die deutschen Handballer stattfinden. Ist das ärgerlich? Ja. Ist es eine Überraschung? Nein.

Um die eine These zu rechtfertigen, muss man die andere begründen. Kommen wir also zuerst zum Punkt „wenig überraschend“. In Alfred Gislason hatte der Deutsche Handball-Bund einen der Besten seiner Zunft im vergangenen Februar zum Bundestrainer gemacht und mit ihm und einer vielversprechenden Mannschaft ernsthafte Hoffnungen auf eine gute Olympia- und WM-Platzierung. Was dann kam, ist bekannt: Corona, die Verlegung der Sommerspiele in Tokio, nur spärliche gemeinsame Trainingseinheiten, kaum Testmöglichkeiten vor dem WM-Start in Ägypten. Zu guter Letzt sagten auch noch einige Leistungsträger ab, darunter das Herzstück der traditionell so wichtigen Abwehr.

Leistungsträger fanden nicht zu ihrer Form

Da hätte man den Zauberer Merlin und den Weihnachtsmann als Assistenten an der Seitenlinie haben müssen, unter diesen Umständen kann selbst ein Trainerfuchs wie Alfred Gislason wenig ausrichten. Der Abwehrmittelblock um Johannes Golla und Sebastian Firnhaber mühte sich, kam aber erwartungsgemäß nicht an die Leistungen der daheimgebliebenen Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler heran. Und dass das deutsche Angriffsspiel nicht überragend ist, ist seit einigen Jahren bekannt.

Wenig überraschend kam das enttäuschende Abschneiden auch, weil einige der Leistungsträger nicht zu ihrer Form fanden. Andreas Wolff enttäuschte im Tor, und in entscheidenden Spielen war vom Rückraumschütze Julius Kühn und von Linksaußen Uwe Gensheimer zu wenig zu sehen. Wenig überraschend aber, weil auch das in den jüngsten Jahren immer wieder vorkam. Auch für Turnierdebütant Sebastian Firnhaber war die Aufgabe als Abwehrchef bei einer WM eine Nummer zu groß. Zusammenfassend: Den Deutschen fehlte in entscheidenden Situationen die Cleverness und Erfahrenheit, die Leistungen schwankten zu sehr, und individuelle Klasse ist eben nicht dauerhaft durch Teamgeist und Motivation wettzumachen.

Der Weg Richtung Olympia ist ein vielversprechender

Doch kommen wir nun zum „ärgerlich“, denn trotz all dieser Umstände waren in Ägypten doch vielversprechende Ansätze zu sehen. Da ist Philipp Weber, der nun endlich seiner ihm vor Jahren zugedachten Spielemacherrolle gerecht wird. Da ist Johannes Golla, der, auch wenn er Lehrgeld bezahlen musste, zweifelsohne zu den größten Zukunftshoffungen des deutschen Handballs gehört. Kai Häfner, Paul Drux, Fabian Böhm, der pfeilschnelle Timo Kastening – sie alle haben gezeigt, dass mit ihnen weiter zu rechnen ist. Ärgerlich also, dass das volle Potenzial dieses Not-Teams nicht ausgeschöpft werden konnte. Da war mehr drin!

Der Blick in die Zukunft aber lässt hoffen. Im März geht es um die Olympiaqualifikation. Es wäre verwunderlich, wenn das deutsche Team dann nicht wieder in voller Personalstärke aufläuft, um zusammen im Sommer nach Japan zu reisen. Diese WM war kein Erfolg, sie war aber auch kein totaler Reinfall. Einige Spieler haben ihre Chance in Abwesenheit der Leistungsträger genutzt bei einer umstrittenen WM, bei der unter den gegeben Voraussetzungen von Beginn an klar war, dass es wenig zu gewinnen gibt.