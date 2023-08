Handball-Bundestrainer tippt auf Magdeburg als Meister

Düsseldorf Heute beginnt die neue Saison in der Handball-Bundesliga. Für Bundestrainer Gislason ist Titelverteidiger THW Kiel nicht der Topfavorit.

Ungeachtet des Supercup-Triumphs des THW Kiel tippt Handball-Bundestrainer Alfred Gislason auf Champions-League-Sieger SC Magdeburg als kommenden Meister.

„Ich sehe Magdeburg als größten Favoriten. Dicht dahinter kommen Kiel und Flensburg“, sagte der 63 Jahre alte Isländer am Mittwochabend nach dem Supercup zwischen dem Meister aus Kiel und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen.

Nach Ansicht von Gislason verfüge der THW zwar über „die richtige Mentalität“ im Titelkampf. „Aber Magdeburg hat sich super verstärkt“, so Gislason. Die beiden Topteams hatten sich bereits in den vergangenen zwei Jahren heiße Titelduelle geliefert - 2022 lag Magdeburg vorn, in der Vorsaison Kiel.

Die 58. Bundesligasaison beginnt heute. Zum Auftakt empfängt Titelanwärter SG Flensburg-Handewitt den HSV Hamburg. Die Magdeburger starten am Freitag bei der HSG Wetzlar in die neue Spielzeit, die Kieler gastieren am Sonntag beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten.