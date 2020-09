Handball-EM der Frauen soll stattfinden

Stuttgart. Die Handball-Europameisterschaft der Frauen soll vom 3. bis 20. Dezember wie geplant in Dänemark und Norwegen stattfinden.

In Norwegen wird dann allerdings nur noch in Trondheim und nicht wie ursprünglich geplant auch in Oslo und Stavanger gespielt, wie die Europäische Handballföderation (EHF) mitteilte. Zu diesem Entschluss sei der norwegische Verband gekommen, um das Corona-Infektionsrisiko, die Kosten sowie das Reiseaufkommen für die beteiligten Teams zu minimieren.

Für die deutsche Nationalmannschaft ergibt sich dadurch zunächst keine Änderung, da ihre Vorrundenpartien auch ursprünglich in Trondheim angesetzt waren. Maximal 200 Zuschauer sollen die Spiele in Trondheim nach aktuellem Stand besuchen können. In Dänemark wären laut EHF derzeit 500 Zuschauer in den Arenen zugelassen.

