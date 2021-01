Handball-WM: Gastgeber Ägypten, Schweden, Norwegen und Frankreich weiter

Gizeh. Sieben von acht Viertelisten der Handball-WM stehen fest. Auch Gastgeber Ägypten ist eine Runde weiter. Deutschland ist bereits raus.

Gastgeber Ägypten ist bei der Handball-WM ins Viertelfinale eingezogen, auch Schweden, Norwegen und Frankreich durften jubeln. Ägypten kam gegen Slowenien im direkten Duell um ein Ticket für die K.o.-Runde zu einem 25:25 (8:12), das zugleich das Aus für den Gegner bedeutete. Norwegen, Dritter der EM 2020, gewann 35:33 (18:18) gegen Island und konnte sich dabei einmal mehr auf Ausnahmespieler Sander Sagosen verlassen.

In Gizeh sorgte Sagosen mit acht Toren für den knappen Sieg gegen Island, das bereits zuvor keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hatte. Trotz des Erfolgs musste Norwegen zunächst ums Weiterkommen zittern. Weil aber Rekordweltmeister Frankreich am Abend Portugal 32:23 (16:12) bezwang, lösten die Skandinavier ihr Ticket.

Schweden setzte sich deutlich mit 34:20 (23:13) gegen Russland durch, das seinerseits mit einem Sieg weitergekommen wäre. Ägypten bewies am Sonntag Comeback-Qualitäten. Zeitweise lagen die Gastgeber mit fünf Toren zurück, am Ende waren sie sogar dem Sieg nah.

Ägypten trifft nun auf Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark, der sich wie Spanien und Ungarn bereits vorher für die nächste Runde qualifiziert hatte. Der letzte Viertelfinalist wird am Montag ermittelt, Argentinien, Kroatien und Katar haben noch Chancen. Das deutsche Team ist zum Abschluss am Montag gegen Polen im Einsatz. Das Aus in der Zwischenrunde steht bereits seit Samstag fest.