Michalczik ersetzt Witzke bei Handball-Länderspielen

Dortmund Marian Michalczik ist von Bundestrainer Alfred Gislason für die beiden Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Dänemark nachnominiert worden.

Marian Michalczik ist von Bundestrainer Alfred Gislason für die beiden Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Dänemark nachnominiert worden.

Der 26 Jahre alte Rückraumspieler vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf rückt für den verletzten Leipziger Luca Witzke in den Kader der DHB-Auswahl für die Partien am 9. März in Aalborg und 12. März in Hamburg. Michalczik, der bei der EM 2020 und WM 2021 dabei war, absolvierte bislang 26 Länderspiele.