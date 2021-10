Notfall auf Tribüne: Handball-Bundesligaspiel abgebrochen

Wuppertal. Trauriges Ende der Handball-Bundesligapartie zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar. Ein Fan kollabierte auf der Tribüne.

Die Partie in der Handball-Bundesliga zwischen dem Bergischen HC und HSG Wetzlar am Samstagabend ist nach einem medizinischen Notfall in der Halle abgebrochen worden. Die Begegnung in der Uni-Halle Wuppertal war beim Stand von 21:19 für die Gäste in der 51. Minute wegen der notärztlichen Behandlung eines Zuschauers auf der Tribüne zunächst für mehrere Minuten unterbrochen worden. Beide Mannschaften einigten sich darauf, das Spiel nicht mehr fortzusetzen. Wie es gewertet wird, ist offen.

„In kürzester Zeit war Hilfe vor Ort, darunter ein Kardiologe und ich als Allgemeinmediziner“, sagte BHC-Mannschaftsarzt Oliver Riemann der „Westdeutschen Zeitung“ zum Ablauf der Hilfeleistung, die planmäßig und unverzüglich verlaufen sei. Der Zuschauer sei wiederbelebt worden, hieß es.

Weiterer Notfall nach Abbruch der Partie

Nach dem Spiel kam es zu einem weiteren Notfall. „Beide Patienten wurden an Ort und Stelle umfänglich notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in das nahegelegene Helios-Klinikum Elberfeld gebracht“, hieß es in einer Mitteilung des BHC am Sonntag. Der Verein werde „aus Respekt vor der Privatsphäre der Patienten und ihren Familien keine weiteren Stellungnahmen abgeben“. Wetzlar schrieb bereits am Samstag bei Twitter: „Heute wurde Sport zur Nebensache!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Handball