THW Kiel nach Sieg kurz vor dem Titelgewinn

Kiel Die Handballer des THW Kiel sind nur noch einen Schritt von der 23. deutschen Meisterschaft entfernt. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann das letzte Saison-Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 38:23 (19:10).

Mit einem Sieg bei Frisch Auf Göppingen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist der Titel sicher. Sollte Verfolger SC Magdeburg am Donnerstag gegen den TVB Stuttgart patzen, könnten die „Zebras“ schon vorher feiern.

Die Gastgeber hatten nur in der Anfangsphase einige Probleme mit den Mittelhessen. Innerhalb von elf Minuten machten die Kieler dann aber aus einem 5:6 (10.) ein 14:7 (21.). Als Hendrik Pekeler in der 28. Minute zum 18:9 in das leere HSG-Tor traf, war bereits die Entscheidung gefallen. Schon vor der Pause sangen die THW-Fans: „Deutscher Meister wird nur der THW.“ Beste Werfer der Partie waren der Kieler Harald Reinkind mit neun Toren sowie Emil Mellegard, der vier Treffer für Wetzlar erzielte. Bester THW-Spieler war Torhüter Niklas Landin mit 15 Paraden.

Viel Applaus gab es vor und nach dem Abpfiff. Erst wurde die Vertragsverlängerung von Reinkind bis zum 30. Juni 2027 bekannt gegeben, dann wurden die scheidenden Niklas Landin (Aalborg HB), Sander Sagosen (Kolstadt IL), Miha Zarabec (Wisla Plock) und Yannick Fraatz (zurück zum Bergischen HC) verabschiedet.