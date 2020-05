Warum es Weltklasse-Handballer Sigurdsson in Liga 2 zieht

Heiner Brand erfuhr es erst am Montagmorgen. Doch das Gütesiegel des deutschen Weltmeistertrainers von 2007 bekam Gudjon Valur Sigurdsson sofort. „Sicherlich überraschend, aber ich finde es eine sehr interessante Verpflichtung. Ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt“, sagte Brand.

In der Tat kam die Nachricht überraschend. Am Mittwoch hatte Sigurdsson das Ende seiner aktiven Handball-Karriere verkündet. Er ging als Champion: Nach dem Abbruch der aktuellen Saison wegen der Corona-Krise war der 40 Jahre alte Weltklasse-Handballer zum Abschluss mit dem französischen Top-Klub Paris Saint Germain noch einmal Meister geworden. Am Sonntagabend – fünf Tage nach dem Karriere-Ende – dann die Nachricht: Sigurdsson wird Trainer beim VfL Gummersbach. Für den Isländer ist es die Rückkehr zu einer alten Liebe, auf die er sich sehr freue. Von 2005 bis 2008 trug Sigurdsson das Trikot des Traditionsvereins, bei dem ihm der Durchbruch für eine über 20 Jahre dauernde Karriere gelang. Er gewann mit Island 2008 Olympia-Silber, er wurde Deutscher Meister mit dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen, er gewann die Champions League mit dem FC Barcelona, er holte weitere Titel in Island, Dänemark, Spanien und zuletzt Frankreich.

Absturz in die 2. Liga

Handball ohne Sigurdsson? Das war undenkbar. Sigurdsson ohne Handball offenbar auch. Statt eine Pause zu machen greift der Linksaußen direkt wieder an: Bis 2022 läuft sein Trainer-Vertrag beim VfL Gummersbach. In dieser Zeit ist das oberste Ziel die Rückkehr des zwölfmaligen Meisters in die Bundesliga, aus der er vergangenes Jahr abstiegen war. Den direkten Wiederaufstieg verpasste Gummersbach zuletzt. Beim coronabedingten Abbruch der aktuellen Saison lag der Klub auf Platz vier. Es stiegen Coburg und Tusem Essen auf. Mit dem Klub aus dem Revier verbindet Sigurdsson auch eine Menge: 2001 kam er nach Essen, es war seine erste Bundesliga-Station, sein erster Verein außerhalb seiner isländischen Heimat. Er spielte an der Seite von Essener Größen wie Mark Dragunski, gewann den EHF-Pokal, ehe er nach Gummersbach weiterzog. Egal ob Essen, Gummersbach oder Barcelona – Eingewöhnungsprobleme hatte der torgefährliche „Eiskrieger“ nie, überall war er bei den Fans beliebt.

Deutscher Breitensport in Sorge vor Austrittswelle

Doch Beliebtheit reicht jetzt nicht. Vor Sigurdsson liegt eine große Aufgabe – für die Heiner Brand ihn aber gewappnet sieht. „Er weiß, was im Handball wichtig ist“, sagt die Gummersbach-Legende, die den Klub als Spieler und Trainer prägte: „Wenn es ihm gelingt, diese Dinge auf die Mannschaft zu übertragen, wird sie sicherlich einen Schritt nach vorne kommen im Vergleich zum vergangenen Jahr.“

Wie auf dem Spielfeld soll Sigurdsson nun auch Großes auf der Bank gelingen. VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler freute sich, die „Handball-Legende“ zurück zu haben: „Er brennt auf seine neue Aufgabe als Trainer.“ Heiner Brand wird genau hinschauen. (meme mit sid)