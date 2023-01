Handballer starten furios in die WM-Hauptrunde

Kattowitz. Deutschlands Handballer setzen ihre Erfolgsserie fort. Im ersten WM-Hauptrundenspiel deklassiert die DHB-Auswahl beim 39:19 Argentinien.

Die deutschen Handballer sind mit einer Gala-Vorstellung in die heiße Phase der Weltmeisterschaft gestartet. Im ersten Hauptrundenspiel setzte sich die DHB-Auswahl am Donnerstag gegen Argentinien mit 39:19 (24:11) durch und machte einen weiteren Schritt Richtung Viertelfinale.

Argentinien überfordert und chancenlos

Johannes Golla, Patrick Groetzki und Lukas Mertens waren mit jeweils fünf Treffern vor rund 2500 Zuschauern im polnischen Kattowitz erfolgreichste Werfer der deutschen Mannschaft, die den überforderten Südamerikanern zu keinem Zeitpunkt eine Chance ließ und in der Gruppe 3 nun über 6:0 Punkte verfügt.

Damit wärmte sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason bestmöglich für die nächste Partie am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) gegen die Niederlande (4:2) auf. Dieses Spiel dürfte nicht nur deutlich schwerer werden, sondern mit Blick auf die angepeilte K.o.-Phase auch vorentscheidenden Charakter haben.

Als Argentinien kurz vor Weihnachten seine Fußballweltmeister in der Heimat begrüßte, schaute die ganze Welt zu, wie Millionen Menschen auf den Straßen des ganzen Landes Messi und Co. tagelang feierten und ihr Land in einen Ausnahmezustand versetzten, der mit komatös nur unzureichend beschrieben ist. Die Handballer aus Südamerika werden in ihrer Heimat keine vergleichbare Euphorie auslösen, weil sie erstens weniger populär sind als ihre kickenden Kollegen und sie zweitens bei ihrer Weltmeisterschaft mit Sicherheit nicht den Titel erringen werden.

Deutsche Mannschaft wird bislang allen Ansprüchen gerecht

Immerhin, das Team von Trainer Gullermo Milano hat bei den Titelkämpfen in Polen und Schweden die Vorrunde überstanden und darf sich in der Zwischenrunde mit den Besten seiner Zunft messen. Für eine kleine Handball-Nation bedeutet allein das einen großen Wurf. Die Ansprüche der Deutschen sind da anders gelagert. Sie wollen im Kräftemessen der Weltbesten weit kommen, und diesem Anspruch sind sie bis dato vollauf gerecht geworden. Vier Spiele, vier Siege – mehr geht nicht.

Der ersten Aufgabe im zweiten Abschnitt der WM entledigte sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit Bravour, der Sieg gegen die Südamerikaner war ungefährdet. Die sei ein „unangenehm zu bespielender Gegner”, hatte der rechte Rückraumschütze Kai Häfner vor Spielbeginn verkündet, „da müssen wir direkt voll da sein”.

Einfach zu erzählender Spielverlauf aus Sicht der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Gesagt getan, die Geschichte dieses Spiel ist rasch auserzählt: Ruckzuck ging das deutsche Team in Führung, die sie gegen einen bemitleidenswert unterlegenen Widersacher kontinuierlich ausbaute. Es war ein frappierender Qualitätsunterschied, hinten verriegelte der erneut blendend aufgelegte Torhüter Andreas Wollf sein Tor, vorne kombinierte die deutsche Offensive nach Herzenslust. Schon weit vor der Halbzeitsirene war der Erfolg sichergestellt, es ging nur noch um die Höhe des Kantersiegs. Entsprechend zufrieden zeigte sich DHB-Vorstand Sport, Axel Kromer: „Dass wir in dieser Form in die Hauptrunde starten, war nicht zu erwarten. Es hat alles funktioniert, was funktionieren kann, in der zweiten Hälfte können wir die Belastung ein wenig verteilen.”

Genau das tat Gislason und brachte unter anderem seinen zweiten Keeper Joel Birlehm, der gleich mal einen Siebenmeter entschärfte. Die vielen Wechsel und der überaus beruhigende Vorsprung sorgten dafür, dass es Kapitän Johannes Golla und seine Kollegen ein wenig geruhsamer angehen ließen, ohne die Zügel allzu sehr schleifen zu lassen, während sich die deutschen Fans mit der Textzeile „ohne Messi, habt Ihr keine Chance”, Gehör verschafften.

Der Erfolg sei „in dieser Deutlichkeit auf keinen Fall zu erwarten gewesen”, gab Häfner nach dem Spiel zu Protokoll. „Bei uns hat ja gefühlt alles geklappt.” Bundestrainer Gislason war „happy, dass unser Matchplan so gut aufgegangen ist. Wir wollten das Spiel von Beginn an dominieren, das ist uns extrem gut gelungen.” Die Mannschaft sei „nie großartig unter Druck geraten”. Kreisläufer Jannik Kohlbacher ergänzte, „nur vier Fehlversuche bei 24 Toren in der ersten Hälfte, das ist schon ein irrer Wert.”

Torhüter Andreas Wolff (r) jubelt nach einer Parade und blickt auf Argentiniens Diego Simonet. Foto: dpa

Überhaupt sei die Stimmung in der Mannschaft und ihrem Umfeld blendend, wie Rückraumschütze Simon Ernst zu berichten weiß. In solch einem Turnier bleibe es nicht aus, „dass du eng aufeinander hockst”, sagt der 28-jährige Leipziger. „Aber”, fügt er mit einem breiten Grinsen hinzu, „im Moment gehen wir uns noch nicht auf den Sack.” Um einen solch entspannten Zustand des Seins weiter zu garantieren, helfen weitere Siege. Zum Beispiel am Samstag (20.30 Uhr, live im ZDF) beim zweiten Zwischenrundenspiel gegen die Niederlande, eine Nation, die bis dato auf der internationalen Bühne noch keine bleibenden Spuren hinterlassen, in den vergangenen Jahren jedoch Anschluss an das Spitzenniveau gefunden hat. „Wer die Holländer im Spiel gegen die Norweger gesehen hat, der weiß, dass es für sie bei dieser WM weit gehen kann”, sagt Häfner. Bislang sei er mit den Auftritten seiner Mannschaft „richtig happy”, sagte Philipp Weber: „Hoffentlich kommen wir gegen die Niederlande in einen ähnlichen Flow.” Ein Selbstläufer wird das nicht, schließlich sei „die Entwicklung im holländischen Handball sensationell”, weiß Häfner, mit Luc Steins verfüge der Gegner auf der Spielmacherposition „einen absoluten Weltklassespieler”.

Das Potenzial der Holländer sei inzwischen auf dem europäischen Markt durchaus entdeckt worden, berichtet Kromer. So spielt Steins bei der Weltauswahl von Paris Saint Germain, viele Profis haben Verträge bei deutschen Klubs und kommen in der stärksten Liga der Welt zum Einsatz. Eine solch ausgeprägte Rivalität zwischen den beiden Nachbarn wie im Fußball gibt es übrigens nicht, weiß Rune Dahmke vom THW Kiel: „Dafür fehlt dem Handball in Holland einfach die Tradition.”

