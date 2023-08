Hansa Rostock spektakulär an der Spitze, auch Kiel mit zweitem Sieg

Essen. Zwei ganz späte Tore haben Hansa Rostock an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gehievt. Holstein Kiel holte ebenfalls den zweiten Sieg.

Hansa Rostock hat mit einem spektakulären Sieg zumindest für eine Nacht die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Kogge lag bei Aufsteiger SV Elversberg bis tief in die Nachspielzeit in Rückstand, siegte aber noch 2:1 (0:0). Auch Holstein Kiel holte beim 2:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth den zweiten Sieg, keine Tore gab es zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf.

In Elversberg schnupperte die SV nach der Führung durch Carlo Sickinger (56.) schon am historischen ersten Sieg in der neuen Liga. Dann aber wurde es turbulent: Erst scheiterte Jannik Rochelt (90.+2) mit einem Foulelfmeter an Schlussmann Jannik Rochelt, auf der Gegenseite stellte Juan Jose Perea die Partie mit einem Doppelpack (90.+10 und 90.+13) auf den Kopf. Lohn war Rang eins.

Ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto hat Holstein Kiel, Fürth musste eine Woche nach dem 5:0 gegen den SC Paderborn die Tabellenspitze wieder abgeben. Die Fürther Führung durch Branimir Hrgota (63.) nach Torwartfehler glich Jonas Sterner (68.) aus, bevor kurze Zeit später Shuto Machino (71., Foulelfmeter) die Partie drehte.

Keine Tore zwischen St. Pauli und Düsseldorf

Am Millerntor bot das Duell zwischen dem Fünften und Vierten der Vorsaison zwar keine Tore, aber beste Unterhaltung. Die Fortuna begann eine Woche nach dem 1:0 gegen Hertha BSC stürmisch, die erste Großchance hatte aber St. Paulis Jackson Irvine mit einem Lattenschuss aus 19 Metern (8.). Auch in der Folge ging es in einer rassigen Partie hin und her, St. Paulis Karol Mets sah kurz vor Schluss die Rote Karte (83.). Am Ende hieß es wie schon vor drei Monaten an gleicher Stelle 0:0.

Ab 20.30 Uhr erwartet Bundesliga-Absteiger Schalke 04 den 1. FC Kaiserslautern. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) haben zudem der Hamburger SV und der Karlsruher SC im direkten Duell die Chance, ihr Konto auf sechs Punkte zu erhöhen. (sid)

